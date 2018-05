Il Bari è stato penalizzato di 2 punti nella classifica di Serie B per irregolarità

Bari - pusher minorenne vende droga su Instagram : arrestato : Aveva escogitato un nuovo metodo per spacciare, sfruttando la tecnologia e quella che i suoi compagni di scuola definivano una mentalità 'imprenditoriale'. Un diciassettenne della provincia di Bari ...

Bari - timbrava il badge e poi usciva dall ospedale arrestato radiologo al 'Di Venere' : Arrivava all'ospedale Di Venere di Bari, timbrava l'inizio dell'attività ma subito dopo usciva con il suo scooter dal varco pedonale. Le immagini dei carabinieri del Nas di Bari lo hanno immortalato ...

Bari - pedofilo arrestato per abusi su 13enni si difende : “Non sapevo fossero minorenni” : L'uomo ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali in cambio di denaro, ma di fronte al gip ha detto di non sapere che si trattava di minorenni.Continua a leggere

Bari - parla il runner della maratona di Londra : "Mi ero ritirato - non sono stato squalificato" : Sabino Rinaldi parla dopo essere stato smascherato per aver ridotto il percorso e aver tagliato il traguardo della corsa londinese: "Non ho fatto tre passaggi...

"Ti taglio la gola" - arrestato l'aggressore del Barista / VIDEO : Firenze, 10 maggio 2018 - Per la t entata rapina al dipendente del Caffè La Posta in via Pellicceria del 20 marzo scorso i carabinieri hanno individuato e arrestato il colpevole. Meroledì sera i ...

Bari - minaccia due sorelle con l'acido e abusa di entrambe : arrestato 35enne : L'uomo, un migrante di origine marocchina, ha perseguitato per mesi le due connazionali. Con una di loro aveva avuto una breve relazione. Era già in carcere...

Bari - Bisceglie e Foggia : Ferrovie dello Stato mette in vendita i suoi ex gioielli : Un patrimonio immobiliare non più funzionale di quasi 270.000 metri quadrati, di cui quasi 60.000 coperti: è quanto le Ferrovie dello Stato intendono dismettere in Puglia. E' quanto emerso dall'...

Un uomo è stato trovato accoltellato davanti a una scuola a Bari : Un ragazzo è stato trovato accoltellato all’ingresso della scuola media Amedeo d’Aosta a Bari. Repubblica scrive che era riverso sulla rampa per disabili, è stato portato in ospedale ma le sue condizioni sono gravi. La sua presenza era stata segnalata The post Un uomo è stato trovato accoltellato davanti a una scuola a Bari appeared first on Il Post.

Bari. Concerto dell’Orchestra sinfonica all’Archivio di Stato : Giovedì 26 aprile, alle ore 21.00, presso l’Archivio di Stato a Bari (Via Pietro Oreste, 45) l’Orchestra sinfonica metropolitana si

Bari - fermato con tangente da 3.000 euro : arrestato in flagrante dirigente del Policlinico : La Guardia di Finanza ha arrestato per concussione in flagranza di reato Giovanni Giannoccaro, responsabile dell’area risorse finanziarie del Policlinico di Bari. Il dirigente, 63 anni, è stato fermato immediatamente dopo aver ricevuto 3.000 euro dal rappresentante legale di un’impresa che riproduce supporti registrati, titolare di un contratto di appalto per l’archiviazione documentale, in proroga, stipulato con la struttura sanitaria del ...