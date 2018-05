Ikea ritira la bicicletta Sladda | può causare incidenti

ilgiornale

: RT @ilSalvagenteit: Ikea ritira la bici Sladda: rischio rottura della cinghia di trasmissione - misiagentiles : RT @ilSalvagenteit: Ikea ritira la bici Sladda: rischio rottura della cinghia di trasmissione - Gazzettino : #ikea ritira dal mercato le bici #sladda: possono causare incidenti. Ecco come ottenere il rimborso - ErsiliaLombardo : RT @ilmessaggeroit: Ikea ritira dal mercato le bici Sladda: possono causare incidenti. Ecco come ottenere il rimborso -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Non sarà più in commercio ladita dal mercato dalla compagnia svedese perché giudicata pericolosa dopo che si sono verificati una serie diche hanno coivolto persone che ne avevano acquistata una.Nessuna caduta grave, a quanto hanno spiegato quelli di, ma problemi dovuti alla rottura della cinghia di trasmissione, che li hanno convinti arla e a richiamare tutti i mezzi già venduti, per evitare ulteriori problemi."Siamo orgogliosi del design die del nostro obiettivo di creare una soluzione sostenibile per spostarsi in città. Sappiamo che molti clienti vorrebbero continuare a usare la, ma perla sicurezza è la massima priorità", dicono.Dal 2016 sono 2.600 le biciclette vendute in 26 Paesi diversi. Chi abbia a casa unapotrà ora essere rimborsato. Basterà presentarsi nel negozio dove hanno preso la ...