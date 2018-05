I rischi del paradigma Savona Storia di un europeista eurodeluso

Mappato il Dna del rinoceronte bianco a rischio estinzione : Mappato il Dna del rinoceronte bianco settentrionale, ad un passo dall’estinzione. L’analisi del materiale genetico, pubblicata sulla rivista Genome Research dall’organizzazione no-profit San Diego Zoo Global permette di fare luce sulla storia evolutiva di questo gigante fragile. In tal modo si riaccendono nuove speranze per il suo salvataggio che si prepara ad opera di un gruppo internazionale di esperti nel quale ha un ruolo ...

Iaquinta - perché un campione del mondo rischia 6 ann : Da campione del mondo a imputato nel più grande processo sulla 'ndrangheta in Emilia Romagna mai celebrato. È il destino di Vincenzo Iaquinta, oggi 38 anni, originario di Crotone ma da tempo residente in provincia di ...

Iaquinta - perché un campione del mondo rischia 6 anni per 2 pistole : Una inchiesta imponente che ha svelato la presenza ramificata in diversi settori dell'economia e della politica emiliana della 'ndrangheta. Mercoledì 23 maggio è arrivata la richiesta di condanna da ...

Corea - smantellato il sito dei test nucleari. Ma il vertice con gli Usa del 12 giugno è sempre più a rischio : Il vertice del 12 giugno tra Kim e Trump è sempre più a rischio. Pyongyang offesa dall’accostamento con Gheddafi. Rottura tra Washington e Pechino sui dazi

Amici 2018 - vincitore finale ballo : Lauren Celentano a rischio dopo la vittoria della scorsa settimana? : Sabato scopriremo il vincitore di ballo di Amici 2018: sarà Lauren Celentano? Ci sarà una finale vera e propria contro Bryan, visto che la votazione è stata rimandata di una settimana su richiesta di Rudy Zerbi. Sì, ancora lui! dopo aver dato inizio a queste sfide interne, chiedendone una tra Carmen ed Emma, non si è sentito pronto a votare tra Lauren e Bryan, decretando il vincitore della finale di ballo. Era prevista la sfida tra i due ...

Donne ancora incerte sul significato e sui rischi della menopausa : La menopausa è una fase fisiologica della vita della donna che coincide con la fine della fertilità, ma da sempre è vissuta in modo problematico. La ricerca realizzata dal Censis su un campione di Donne dai 45 ai 65 anni ha verificato cosa sanno e come vivono oggi la menopausa le Donne italiane che si avvicinano o vivono questa fase della vita. incertezze sul significato della menopausa e sui rischi L'82,8% delle Donne pensa di essere informata ...

"L'Italia rischia di dover lasciare l'euro". Il capo dell'Ifo Fuest chiede alla Bce di verificare "se comprare bond italiani" : Nel contratto di governo della Lega e del Movimento 5 Stelle è contenuto un forte rischio per gli italiani: il Paese potrebbe finire in una crisi del debito senza precedenti, che alla fine renderebbe di fatto inevitabile la sua uscita dall'euro. L'allarme arriva da Clemens Fuest, presidente dell'istituto economico Ifo di Monaco, un osservatorio da sempre severo sul Sudeuropa, ritenuto punto di riferimento nel paese di Angela Merkel. Ed ...

Bari - la procura indaga sul “rischio crollo” degli uffici del Palazzo di giustizia : Il Palazzo di giustizia di Bari è “a rischio crollo”. E a indagare è la procura, che ha i suoi uffici proprio in quel Palazzo. Secondo una relazione tecnica depositata dall’Inail, l’edificio di via Nazariantz presenta delle “criticità strutturali” nelle fondamenta e nei solai. Per questo, il procuratore Giuseppe Volpe ha annunciato il probabile sgombero di tutti gli uffici e dei dipendenti (compreso se stesso, ...

Spread - davvero l'Italia rischia il crack? Il 30 maggio giorno della verità : Torna a salire lo Spread tra il Btp e il Bund con scadenza a 10 anni in scia allo stallo della situazione politica italiana. La differenza di...

A rischio il 99% della più grande barriera corallina giapponese : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...

Iaquinta rischia il carcere - richieste pesantissime nei confronti dell’ex campione del mondo : Nell’ambito del processo Aemilia, il pubblico ministero ha chiesto per Vincenzo Iaquinta sei anni di carcere Vincenzo Iaquinta rischia di finire in carcere, l’ex attaccante campione del mondo nel 2006 è infatti coinvolto nel processo Aemilia, il più grande contro la ‘ndrangheta mai messo in atto al nord Italia. I magistrati della Dda di Bologna hanno chiesto per Iaquinta ben sei anni di reclusione per reati riguardanti le armi ...

