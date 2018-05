I nostri figli vedono un’Italia in bianco e nero

Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti insieme ne I nostri Figli : I Nostri Figli: il film tv con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti Stiamo seguendo Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti nella fiction di Rai 1 Il Capitanto Maria, che sta ottenendo un boom di ascolti, e ci prepariamo a rivederli insieme per un altro progetto televisivo. Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti, infatti, fanno parte del cast […] L'articolo Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti insieme ne I Nostri Figli proviene da Gossip e Tv.

Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti ne I nostri figli : al via le riprese del film tv con Il Capitano Maria : Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti ne I Nostri Figli. Sono loro a comporre la nuova fiction di Rai1 e che fino al 16 giugno prossimo si daranno dal fare sul set di Senigallia per mettere insieme il film tv incentrato sugli orfani delle madri vittime di violenze mortali, femminicidio. Dopo il boom di ascolti de Il Capitano Maria, attualmente in onda su Rai1, sicuramente il ruolo di Vanessa Incontrada rimarrà centrale nel prime time di Rai1, ...

I nostri figli non sono né barbari né eroi : Elevando un fatto di cronaca a norma universale, ignoreremmo il cardine su cui si regge la scelta fra aiutare un essere umano in difficoltà o approfittarne per colpirlo, sia esso insegnante o meno: ...

Inter - Spalletti : "I ragazzi sono distrutti. Sconfitta figlia dei nostri errori" : Non abbiamo lavorato bene di testa, ma di gambe tanta roba", dice il tecnico nerazzurro a Premium Sport nel post partita del k.o. Interno col Sassuolo. Domani c'è da sperare in un assist di Walter ...

Georgina scioccata per le molestie del suo Harvey Weinstein. "Non sospettavo nulla. Come sarà la vita dei nostri figli?" : Non sapeva nulla: "sono stata chiaramente naif". Georgina Chapman, la moglie di Harvey Weinstein, rompe il silenzio e torna in pubblico, con un'intervista a Vogue, dopo cinque mesi di assenza. "Ero umiliata e pensavo che non fosse rispettoso uscire. Ho pensato: chi sono io per farmi vedere in giro mentre accade tutto questo?".Chapman, stilista per il marchio Marchesa di cui è anche la co-fondatrice, ora sta provando a voltare pagina. Ma ...

Georgina scioccata per le molestie del suo Harvey Weinstein. "Non sapevo nulla. Come sarà la vita dei nostri figli?" : Non sapeva nulla: "sono stata chiaramente naif". Georgina Chapman, la moglie di Harvey Weinstein, rompe il silenzio e torna in pubblico, con un'intervista a Vogue, dopo cinque mesi di assenza. "Ero umiliata e pensavo che non fosse rispettoso uscire. Ho pensato: chi sono io per farmi vedere in giro mentre accade tutto questo?".Chapman, stilista per il marchio Marchesa di cui è anche la co-fondatrice, ora sta provando a voltare pagina. Ma ...

Loredana Lecciso : ‘Al Bano? Lo amerò per sempre attraverso i nostri figli’ : Diciotto anni d’amore non si cancellano facilmente. “In maniera indiretta, lo amerò per sempre. Amo ciò che di più bello mi ha dato, i nostri figli“: così Loredana Lecciso, alle pagine della rivista Chi in edicola il 9 maggio, ammette l’esistenza di un legame eterno che tutt’ora esiste tra lei e Al Bano, nonostante la relazione sia ormai ufficialmente terminata, per parola dello stesso Al Bano (ma anche la Lecciso ...

LOREDANA LECCISO/ “Al Bano lo amerò sempre - da tempo in crisi ma non abbiamo mai finto con i nostri figli" : LOREDANA LECCISO si confessa a Chi: “Al Bano lo amerò sempre, la nostra storia finita a Natale, non ci sposammo per via di alcuni problemi famigliari". Le parole dell'ex del cantante(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:15:00 GMT)

"I nostri figli esistono e devono poter dormire tranquilli. Subito una legge che riconosca loro due mamme o due papà" : Per Marilena Grassadonia sono giorni frenetici e pieni di speranza. La presidente dell'associazione di genitori omosessuali Famiglie Arcobaleno sta seguendo gli ultimi preparativi della tradizionale Festa delle famiglie, quest'anno in programma il 5 e il 6 maggio in nove città italiane e da Nord a Sud cresce il numero dei sindaci favorevoli a registrare all'anagrafe dei loro Comuni i bimbi di coppie omosessuali, senza l'intervento dei ...

Festa della mamma : quanto tempo trascorriamo - davvero - con i nostri figli? : Vigevano Il paese della provincia di Pavia per il weekend del 13 e 14 maggio si trasforma in un borgo medievaleper la 17° edizione del Palio dei Fanciulli , con cortei storici, spettacoli di ...

“Con i nostri figli…”. Max Biaggi - il rammarico di Eleonora Pedron. L’ex Miss Italia torna sulla loro storia : “Ma c’ero io” : Max e Bianca. La decisione del primo e le lacrime della cantante. In mezzo lei, Eleonora Pedron la ex compagna del centauro quattro volte campione del mondo in 250 che più volte è stata accostata al corsaro nero dopo la rottura con la Balti. Un legame solido il loro, rimasto intatto malgrado il divorzio per amore dei figli. Lei, Eleonora, la prima a correre in ospedale dopo l’incidente. Sempre lei, Eleonora che al settimanale Oggi si lascia ...

AL BANO E ROMINA POWER TORNANO INSIEME?/ "Con Loredana Lecciso? Insieme solo per tutelare i nostri figli" : Al BANO e ROMINA POWER TORNANO Insieme ma solo come nonni. I due cantanti in attesa della nascita del figlio di Cristel. Intanto Loredana Lecciso rimane in disparte(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 22:40:00 GMT)

Omicidi Marco Vannini e Carlo Macro : "sentenze fotocopia"/ Stessi giudici : “giustizia per i nostri figli” : Omicidi Marco Vannini e Carlo Macro: la madre del giovane ucciso da un indiano ribadisce le similitudine tra i due casi: stesse sentenze emesse dai medesimi giudici.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 17:59:00 GMT)

“Disabili gravi ‘colpo in fronte per le famiglie’? Musumeci non sa di cosa parla. Passi tempo con chi è come i nostri figli” : “Venire a sapere che tuo figlio ha una disabilità grave è qualcosa di fortissimo, un momento spartiacque dell’esistenza che può anche sconvolgere il nucleo famigliare. Ma questo è lontanissimo anni luce dal ‘subire un colpo in fronte'”. Mariarosaria Esposito, mamma di un ragazzo con atrofia muscolare spinale che vive a Sedriano, in provincia di Milano, commenta così le dichiarazioni choc di Nello Musumeci, governatore ...