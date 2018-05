I Good Charlotte a Milano nel 2019 | unica data italiana per il nuovo album Generation RX

optimaitalia

(Di venerdì 25 maggio 2018) Annunciata l'deinel: la band è pronta a ritornare nel nostro Paese per un concerto evento domenica 3 febbraioall'Alcatraz.Il gruppo dei fratelli Madden sarà nel nostro Paese per presentare ildi inediti dal titoloRX, la cui uscita è prevista per il 14 settembre.Da metà anni '90, isi sono affermati come una delle realtà più originali del pop punk, contribuendo a rendere popolare il genere anche presso il grande pubblico. Dal disco d'esordio, del 2000, con hit come Little Things e Festival Song, al successo enorme di The Young and the Hopeless del 2002 la band è diventata idolo di diverse generazioni di ascoltatori, che in questi quasi trent'anni di carriera hanno reso brani come The Anthem e Lifestyles of the Rich & Famous dei veri e propri inni, senza dimenticare il ...