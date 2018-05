I big della Magistratura a Viterbo

Il castello francese che si può vincere con un biglietto della lotteria da 11 euro : Ci sono due condizioni per ritirare il premio che vale oltre un milione e mezzo: risiedere in Gran Bretagna e riuscire a tradurre due espressioni idiomatiche dal francese. A lanciare l’iniziativa è la proprietaria del castello, la britannica Ruth Phillips, che sfrutterà i ricavi della lotteria per aiutare i più deboli.Continua a leggere

I big d’Europa attendisti sull’Italia - speranze su Conte. L’allarme della Bce : Bruxelles e le principali cancellerie europee sperano nel premier incaricato Giuseppe Conte, facendo riferimento alle sue dichiarazioni di ieri sull'Italia che resterà in Ue. Dopo la preoccupazione delle ultime settimane, ora a prevalere è un atteggiamento attendista, ben rappresentato dalle parole del presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, che oggi arrivando alla riunione dei ministri delle Finanze dell'eurozona ha dichiarato: ...

Istat : nel 2018 - crescita all'1 - 4% ma produttività del lavoro aumenta della metà rispetto ai big Ue : "Si conferma quindi anche per il 2018 il permanere di un differenziale di crescita a sfavore dell'economia italiana rispetto ai principali paesi europei", sottolinea l'Istituto, visto che dai dati ...

Francavilla : avvolto in un biglietto il mistero della tragedia? : Fausto Filippone è l'uomo di 49 anni, che lo scorso 21 Maggio si è lanciato- uccidendosi- [VIDEO] da un cavalcavia dell'autostrada A14, dopo aver gettato la figlia Ludovica di dieci anni, un salto di ...

Il mistero della tragedia di Francavilla forse nascosto in un biglietto : Fausto Filippone è l'uomo di 49 anni, che lo scorso 21 Maggio si è lanciato- uccidendosi- da un cavalcavia dell'autostrada A14, dopo aver gettato la figlia Ludovica di dieci anni, un salto di quaranta metri. Per sette ore è rimasto aggrappato ad una rete di recinzione, mentre le forze dell'ordine tentavano una mediazione per farlo desistere, con il corpo della piccola Ludovica che giaceva inerme sotto di lui. Perché nessuno si è avvicinato alla ...

Milinkovic-Savic - tre le big rivali della Juventus : ROMA - Juventus in Italia, Manchester United in Inghilterra, Psg in Francia e Real Madrid in Spagna. Tutte le grandi su Sergej Milinkovic-Savic , punto di forza di una Lazio che negli ultimi 90 minuti ...

“Ho fatto sesso con Roberto Mancini”. La rivelazione piccantissima della big dello spettacolo : Una notizia che i tifosi di calcio aspettavano da tempo, l’annuncio del nuovo ct della Nazionale scelto per affrontare un dei momenti più complicati del movimento italiano, che ha visto l’Italia fallire nella missione di qualificarsi ai Mondiali e costretta ora a rimboccarsi le maniche in un complicato percorso di risalita. La scelta, come ormai noto, è ricaduta su Roberto Mancini, ex attaccante che i tifosi di Sampdoria e ...

Giro d’Italia LIVE - clamoroso tra Penne e Gualdo Tadino : Chaves va subito in crisi dopo la partenza della 10ª tappa - big in azione! : Giro d’Italia, la corsa si infiamma subito nella 10ª tappa: andatura elevatissima, il colombiano Chaves – secondo in classifica generale – va in crisi E’ davvero clamoroso quello che sta succedendo nella 10ª tappa del Giro d’Italia, da Penne a Gualdo Tadino, dopo il secondo giorno di riposo: è la frazione più lunga del Giro (244km), con tanti sali-scendi e un terreno ideale alle fuge. Ma dopo pochi chilometri, con ...

bigben Interactive acquisisce Cyanide Studio - gli sviluppatori di Call of Cthulhu e della serie di Styx : Come riportato da Gematsu, Bigben Interactive ha acquisito Cyanide Studio, lo sviluppatore francese dietro la serie Styx e Blood Bowl, così come degli imminenti Call of Cthulhu: The Official Video Game e Werewolf The Apocalpyse: The Official Video Game.L'acquisizione di Cyanide Studio segna la piena integrazione di Bigben Interactive nella fase di sviluppo dei giochi. Fino ad ora, la società era solo un editore e distributore di giochi.Inoltre, ...

Laura Boldrini fuori dal mondo. 'big bang' e femminismo : delirio sul futuro della sinistra : 'Non possiamo galleggiare perché così ci estinguiamo. Con il Pd è importante dialogare ma anche il Pd deve sentire questa esigenza'. L'ex presidente della Camera, Laura Boldrini , in una intervista a ...

Tumori - raccolta ‘big data’ : nasce l’Istituto Oncologico della Sapienza : La realizzazione di una piattaforma informatica finalizzata all’accesso a nuove terapie in fase di sperimentazione clinica. E’ l’obiettivo dell’Istituto Oncologico universitario nato all’Università Sapienza di Roma. Sarà il rettore Eugenio Gaudio a presentare il progetto in apertura del convegno ‘Sapienza Meets MD Anderson Cancer Center’, una due giorni (giovedì 17 e venerdì 18 maggio) organizzata ...

Cosa significa il finale di Young Sheldon per The big Bang Theory : una rivelazione che influenza il futuro della serie? : Sappiamo quanto The Big Bang Theory e il suo spin-off siano molto legati tra loro, ma il finale di Young Sheldon ha lanciato una grossa bomba che potrebbe sconvolgere o quantomeno anticiparci ciò che accadrà nella dodicesima - e forse ultima - stagione della longeva comedy CBS. Attenzione: spoiler sul finale di Young Sheldon e su The Big Bang Theory. L'episodio conclusivo della prima stagione della serie incentrata sull'infanzia di Sheldon ...

Festa della mamma - storia e idee per biglietti e regali - : La ricorrenza quest'anno si festeggia domenica 13 maggio. Una tradizione che in Italia è nata a metà degli anni Cinquanta. Dai fiori ai film, ecco tutti i modi per celebrarla

Mark Hamill sul finale di The big Bang Theory 11 - in attesa del futuro della serie : “Voglio far parte del cast” (video) : Il finale di The Big Bang Theory 11 andrà in onda stanotte su CBS, e Mark Hamill ha anticipato qualcosa in merito alla sua partecipazione. L'attore di Star Wars apparirà in qualità di guest star interpretando se stesso - o comunque una possibile sua versione fittizia. Nel corso di un'intervista, il celebre Luke Skywalker non ha nascosto di essere da sempre un fan della sit-com, aggiungendo: "E se interpretassi una versione di me stessa ma ...