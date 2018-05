Hiv | l’antivirale in gravidanza può causare difetti al nascituro

meteoweb.eu

(Di venerdì 25 maggio 2018) Le donne sieropositive che stanno pensando ad unanon devono usare l’antivirale dolutegravir (venduto anche in Italia), perche’ sembra aumentare il rischio per i bambini dial tubo neurale, come la spina bifida. L’avviso arriva dall’Agenzia europea del farmaco (Ema), che sta valutando i risultati preliminari di uno studio, che ha individuato 4 casi di spina bifida nei bambini nati da madri che prendevano questo farmaco al momento del concepimento. Il dolutegravir e’ autorizzato in Europa dal 2014 e viene venduto anche in Italia con il nome di Tivicay e, in combinazione con lamivudina e abacavir, come Triumeq. Non cura l’infezione da hiv ma puo’ ritardare i danni prodotti al sistema immunitario e l’insorgenza di infezioni e malattie legate all’aids. Lo studio da cui emergono i rischi e’ stato condotto in ...