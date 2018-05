Hellas Verona | Setti alza la voce | riposta piccata alla Curva Sud

Video Gol Juventus-Hellas Verona 2-1 : Highlights e Tabellino Serie A 13-5-2018 : Risultato Finale Juventus-Verona 2-1: Cronaca e Video Gol Rugani, Pjanic, Cerci e Highlights Partita 38^ Giornata Serie A 13 Maggio 2018. La Juventus omaggia nel migliore dei modi la sua leggenda, Gianluigi Buffon, che dopo 17 anni lascia i colori bianconeri con una vittoria per 2-1 contro il già retrocesso Hellas Verona. La partita necessariamente passa in secondo piano quando, al 64′, il capitano nel tripudio più assoluto di tutto ...

JUVENTUS: Buffon, Lichtsteiner, Rugani, Barzagli, Alex Sandro; Pjanic, Marchisio, Sturaro; Dybala, Mandzukic, Douglas Costa. HELLAS Verona: Nicolas; Romulo, Caracciolo, Ferrari, Souprayen; Aarons, Fossati, Danzi, Fares; Matos, Cerci.

Calciomercato Hellas Verona - ecco la mossa per tornare subito in Serie A : Calciomercato Hellas Verona – Stagione amara per l‘Hellas Verona, la squadra di Pecchia è retrocessa matematicamente dopo un campionato da dimenticare. Adesso è arrivato già il momento di programmare la prossima stagione e si stanno valutando le prime interessanti soluzioni. La prima porta all’attaccante Pazzini, di ritorno dal prestito al Levante l’Hellas ha intenzione di provare a convincere il calciatore a rimanere in ...

Verona - dopo il disastro parte l'appello : 'Basta - Hellas e Chievo devono unirsi' : Com' è triste Verona. L' anno scorso il ritorno in serie A e subito, senza nemmeno soffrire fino all' ultima giornata, la retrocessione. Brucia l' atteggiamento della società, dell' allenatore e della ...

Serie A - il Milan gioca a poker : battuto l'Hellas Verona 4-1 Video : 3 Nel tardo pomeriggio di sabato il Milan ha vinto 4-1 contro l'Hellas Verona grazie ai gol di Çalhanoglu, Cutrone, Abate e Borini, condannando i veronesi alla retrocessione in Serie B con due turni d'anticipo per la squadra di Pecchia ha segnato Lee. I padroni di casa, ancora privi di Biglia, sono scesi in campo col solito 4-3-3: Gianluigi Donnarumma; Ignazio Abate, Leonardo Bonucci capitano, Alessio Romagnoli, Ricardo Iván ...

Serie A - il Milan gioca a poker : battuto l'Hellas Verona 4-1 : Nel tardo pomeriggio di sabato il Milan ha vinto 4-1 contro l'Hellas Verona grazie ai gol di Çalhanoglu, Cutrone, Abate e Borini, condannando i veronesi alla retrocessione in Serie B con due turni d'anticipo (per la squadra di Pecchia ha segnato Lee). I padroni di casa, ancora privi di Biglia, sono scesi in campo col solito 4-3-3: Gianluigi Donnarumma; Ignazio Abate, Leonardo Bonucci (capitano), Alessio Romagnoli, Ricardo Iván Rodríguez Araya; ...

Milan-Hellas Verona - Gattuso : 'Con la Juve servirà la partita perfetta' : ... le parole di Rino Gattuso a Sky Sport . Campionato sì, ma anche la finale di Coppa Italia mercoledì prossimo contro la Juventus: "Chi non la vorrebbe vincere… Dobbiamo avere la consapevolezza che ...

Serie A - Milan-Verona 4-1 : poker con vista su Europa e Coppa Italia - Hellas in B : MILANO - Un grande passo avanti verso l' Europa League per il Milan , che condanna l' Hellas alla retrocessione diretta vendicandosi dello scudetto del 1973 perso nella 'fatal Verona' e si avvicina ...