Harvey Weinstein accusato di stupro pronto a consegnarsi

Molestie e stupro : Harvey Weinstein pronto a consegnarsi a New York? : Harvey Weinstein dovrà rispondere delle accuse di avere violentato una donna e di averne costretta un'altra a del sesso orale: lo riferisce la Cnn citando una fonte vicina alle indagini, mentre si ...

Gwyneth Paltrow : Brad Pitt mi difese da Harvey Weinstein"/ L'attrice : "Credevo mi avrebbe licenziato" : Gwyneth Paltrow racconta come l'allora fidanzato Brad Pitt la difese da Harvey Weinstein, il produttore che la invitò a raggiungerlo in hotel per un massaggio.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 08:31:00 GMT)

Harvey Weinstein - è il giorno dell’arresto. L’accusa è stupro : L’accusa è stupro e le porte del carcere sono ormai aperte per Harvey Weinstein. L’ex produttore di Hollywood, 66 anni, si consegna alla Procura di Manhattan. Da New York infatti sta arrivando un mandato di cattura nei suoi confronti e consegnandosi spontaneamente evita almeno le manette, non certo le immagini del momento in cui verrà preso in custodia. Dall’avvio dell’inchiesta #MeToo sono decine le donne che hanno accusato l’ex Re Mida di ...

Media Usa : Harvey Weinstein verso l’arresto per stupro : Stupro e reati sessuali vari. Dovrà rispondere di queste accuse il produttore di Hollywood, Harvey Weinstein, che in mattina questa dovrebbe consegnarsi alla polizia di New York. A riferirlo è la Cnn, citando fonti vicine alle indagini. L’ex re di Hollywood è stato accusato di molestie sessuali da 70 donne tra cui Asia Argento e Gwyneth Paltrow....

Harvey Weinstein si consegnerà alle autorità : Il produttore di Hollywood accusato di violenze da decine di donne si presenterà domani dagli investigatori di New York che seguono il suo caso, scrivono i giornali americani The post Harvey Weinstein si consegnerà alle autorità appeared first on Il Post.

GWYNETH PALTROW : "BRAD PITT MI DIFESE DA Harvey WEINSTEIN"/ L'attrice : "Questo deve finire" : GWYNETH PALTROW racconta come l'allora fidanzato Brad PITT la DIFESE da HARVEY Weinstein dopo aver subito pesanti avance sessuali. La reazione dell'attore.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 21:50:00 GMT)

Gwyneth Paltrow : "Brad Pitt mi difesa da Harvey Weinstein"/ L'attrice : "dobbiamo inviare un chiaro messaggio" : Gwyneth Paltrow racconta come l'allora fidanzato Brad Pitt la difese da Harvey Weinstein dopo aver subito pesanti avance sessuali. La reazione dell'attore.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 20:20:00 GMT)

GWYNETH PALTROW : "BRAD PITT MI DIFESE DA Harvey WEINSTEIN"/ L'attrice dopo le avance : "È stato fantastico" : GWYNETH PALTROW racconta come l'allora fidanzato Brad PITT la DIFESE da HARVEY Weinstein dopo aver subito pesanti avance sessuali. La reazione dell'attore.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 19:19:00 GMT)

Gwyneth Paltrow : "Così Brad Pitt mi difese da Harvey Weinstein"/ Attore-eroe : "Se ci riprovi ti uccido!" : Gwyneth Paltrow racconta come l'allora fidanzato Brad Pitt la difese da Harvey Weinstein dopo aver subito pesanti avance sessuali. La reazione dell'attore.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 15:24:00 GMT)

Gwyneth Paltrow e come Brad Pitt la difese da Harvey Weinstein : Bello, bravo e pure coraggioso. E’ il ritratto di Brad Pitt che emerge dal racconto di Gwyneth Paltrow, che intervistata per The Howard Stern Show, come riporta DailyMail, ha svelato nuovi dettagli della notte in cui l’allora fidanzato affrontò Harvey Weinstein per le molestie di cui si era macchiato nei confronti dell’attrice. La coppia si trovava alla première di Hamlet a Broadway nel 1995 e quando Pitt vide il produttore ...

Gwyneth Paltrow : la star ha spiegato come l’allora fidanzato Brad Pitt la difese da Harvey Weinstein : "È stato fantastico" The post Gwyneth Paltrow: la star ha spiegato come l’allora fidanzato Brad Pitt la difese da Harvey Weinstein appeared first on News Mtv Italia.

Gwyneth Paltrow : «Quando Brad Pitt mi difese da Harvey Weinstein» : Che anche Gwyneth Paltrow avesse subìto molestie da Harvey Weinstein lo sapevamo già. L’attrice, nei giorni più caldi dello scandalo, aveva fatto sentire la sua voce, raccontato di quando l’ex potentissimo produttore americano le aveva provato a metterle le mani addosso, chiedendole un massaggio. Era il 1995, lei aveva 22 anni e la sua carriera doveva ancora decollare. «Ero una ragazzina, avevo firmato un contratto con lui, ero ...

Il discorso di Asia Argento a Cannes su Harvey Weinstein e le molestie nel cinema : «Sapete chi siete. Ma soprattutto noi sappiamo chi siete. E non vi permetteremo più di farla franca» The post Il discorso di Asia Argento a Cannes su Harvey Weinstein e le molestie nel cinema appeared first on Il Post.

Harvey Weinstein/ Un vero e proprio caso attorno al produttore - ne parlerà Monica Bellucci? : Harvey Weinstein, un vero e proprio caso è scoppiato attorno al famosissimo produttore. Ne parlerà nel salotto di Canale 5 da Silvia Toffanin la bella attrice Monica Bellucci? (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 04:41:00 GMT)