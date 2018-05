H1Z1 supera quota 1 | 5 milioni di giocatori su PS4

eurogamer

(Di venerdì 25 maggio 2018) Il genere Battle Royale è decisamente quello più in voga negli ultimi tempi, grazie ad apprezzati titoli come Fortnite e PlayerUnknown's Battlegrounds, ma anche il coraggiososta già riscuotendo un grande successo grazie al debutto su console e sembra che moltistiano apprezzando il gioco su PS4.Come riporta Dualshockers, lo sviluppatore ed editore Daybreak Games ha annunciato cheha raggiunto oltre 1,5dicon il lancio della beta open beta che ha debuttato il 22 maggio 2018. Avendo attirato oltre un milione e mezzo diin un periodo di 24 ore, la notizia è decisamente incoraggiante per il titolo e specialmente in un genere che sta vedendo un'impennata di popolarità come, appunto, il Battle Royale.è ora disponibile su PS4 e PC e arriverà anche su Xbox One. Read more…