Gwyneth Paltrow | ' Brad Pitt mi difese da Weinstein'

Gwyneth Paltrow e come Brad Pitt la difese da Harvey Weinstein : Bello, bravo e pure coraggioso. E’ il ritratto di Brad Pitt che emerge dal racconto di Gwyneth Paltrow, che intervistata per The Howard Stern Show, come riporta DailyMail, ha svelato nuovi dettagli della notte in cui l’allora fidanzato affrontò Harvey Weinstein per le molestie di cui si era macchiato nei confronti dell’attrice. La coppia si trovava alla première di Hamlet a Broadway nel 1995 e quando Pitt vide il produttore ...

Gwyneth Paltrow : «Quando Brad Pitt mi difese da Harvey Weinstein» : Che anche Gwyneth Paltrow avesse subìto molestie da Harvey Weinstein lo sapevamo già. L’attrice, nei giorni più caldi dello scandalo, aveva fatto sentire la sua voce, raccontato di quando l’ex potentissimo produttore americano le aveva provato a metterle le mani addosso, chiedendole un massaggio. Era il 1995, lei aveva 22 anni e la sua carriera doveva ancora decollare. «Ero una ragazzina, avevo firmato un contratto con lui, ero ...

Gwyneth Paltrow : “È stato Brad Pitt a salvarmi da Weinstein” : La storia l’aveva già raccontata: Harvey Weinstein le chiese un massaggio in una camera d’albergo che lei si rifiutò di fargli. Ora Gwyneth Paltrow è tornata sull’argomento durante un’intervista nel programma radiofonico di Howard Sternè, Sirius XM. L’attrice ha raccontato di come quella proposta l’abbia scioccata anche perché al tempo aveva 22 anni è stava per ottenere la parte in Emma, il film che l’avrebbe ...

Gwyneth Paltrow rivela come Brad Pitt scagliò al muro Weintein per difenderla : L'attrice Gwyneth Paltrow ha aggiunto altri dettagli al racconto sulla notte in cui l'allora fidanzato Brad Pitt minacciò Harvey Weinstein dopo aver saputo che il produttore aveva molestato sessualmente la donna. come si legge sul Daily Mail, l'attrice inglese ha confessato che la coppia si trovava alla prima di Amleto a Broadway, nel 1995, quando Brad Pitt vide Weinstein, lo spinse verso il muro e gli disse: "Se la farai sentire ancora a ...

DELITTO PERFETTO/ Su Iris il film con Michael Douglas e Gwyneth Paltrow (oggi - 23 maggio 2018) : DELITTO PERFETTO, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 23 maggio 2018. Nel cast: Michael Douglas, Gwyneth Paltrow e Viggo Mortensen, alla regia Andrew Davis. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 09:12:00 GMT)