lastampa

: RT @GuntramWolff: My interview in La Stampa: “Il costo del Contratto lo pagano gli italiani” @LaStampa - TagliapietraBxl : RT @GuntramWolff: My interview in La Stampa: “Il costo del Contratto lo pagano gli italiani” @LaStampa - diegovaliante : RT @GuntramWolff: My interview in La Stampa: “Il costo del Contratto lo pagano gli italiani” @LaStampa - AdrMontanaro : Guntram Wolf: “Il costo del Contratto lo pagano gli italiani” -

(Di venerdì 25 maggio 2018) «La domanda di cambiamento arrivata dalle urne è forte, e il cambiamento non può essere ostacolato».f è il direttore tedesco del centro di studi europei Bruegel. È un esperto di politiche monetarie, ex funzionario della Commissione europea e della Bundesbank. Non si sofferma sui dettagli del programma del nuovo governo. Si limita a pre...