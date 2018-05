Grande Fratello è caos nella Casa | tutti contro Danilo | «Sei un presuntuoso»

"Non doveva entrare in casa" : Costanzo tuona (di nuovo) contro il Grande Fratello : Maurizio Costanzo torna ad attaccare il Grande Fratello. Dopo averlo definito, alcuni giorni fa, "una discarica televisiva",...

Grande Fratello - Maurizio Costanzo all'attacco : «Gli ascolti non giustificano le scelte» : FUNWEEK.IT - Che Maurizio Costanzo non abbia una vera predilezione per il GF 15 è risaputo: soltanto poco più di una settimana fa aveva usato parole piuttosto pesanti e ora sferra un nuovo attacco a ...

Grande Fratello 15 puntata 25 maggio 2018 : anticipazioni e diretta : Grande Fratello 15, il reality condotto da Barbara D'Urso con Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, si può seguire, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 16:10, su Canale 5, con la striscia quotidiana dei fatti più rilevanti del giorno.prosegui la letturaGrande Fratello 15 puntata 25 maggio 2018: anticipazioni e diretta pubblicato su Gossipblog.it 25 maggio 2018 08:00.

Luca Argentero : 'Rifarei tutto - anche il Grande Fratello. E ora - forse - un figlio' : Capello sfibrato, viso segnato, occhi a mezz'asta: in Hotel Gagarin, la commedia di Simone Spada da ieri nelle sale, Luca Argentero sveste i panni del bello da morire e indossa quelli del cosiddetto ...

Cristina Plevani : «Il Grande Fratello? Ho smesso di guardarlo» : Cristina Plevani per molti è cristallizzata nel tempo. Ferma nella memoria collettiva a quell’edizione numero uno del Grande Fratello, che vinse a 28 anni nel 2000, battendo in finale il «pizzaiolo» Salvo Veneziano (secondo) e il compianto Pietro Taricone (terzo), a cui la sua immagine rimane indissolubilmente legata anche da una storia d’amore all’interno «della Casa» e passata agli annali della tv (all’epoca con scalpore, oggi ormai più da ...

FABIANA BRITTO/ La Playmate vola in Spagna : “Grazie Italia - è stato bellissimo” (Grande Fratello) : FABIANA BRITTO, la Playmate vola in Spagna dopo aver trascorso un giorno nella casa del Grande Fratello 2018 e ringrazia tutti gli Italiani che l'hanno seguita sui social.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 06:40:00 GMT)

Grande Fratello 2018 / Danilo Aquino attacca Veronica : Mi da fastidio - non la capisco - e su Filippo... : Grande Fratello 2018, è ormai incrinata l'amicizia tra Danilo Aquino e Filippo Contri. Il romano attacca anche Veronica Satti per i suoi comportamenti. Simone Coccia è il primo finalista del Grande Fratello 2018. Il fidanzato di Stefania Pezzopane, però, invece di godersi gli ultimi giorni nella casa di Cinecittà, continua a parlare di strategie di gioco mettendo in cattiva luce gli altri concorrenti.

Striscia la Notizia - coca-gate al Grande Fratello?/ Video - Barbara D'Urso svela : "Rassicurazioni da Endemol" : Striscia la Notizia, coca-gate al Grande Fratello? Barbara D'Urso raggiunta da Valerio Staffelli non intende passarci su ma ha confermato che continuerà ad indagare.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 23:05:00 GMT)

Alberto Mezzetti lascia il Grande Fratello 2018? / Tarzan confessa : "Spero di uscire martedì" : Alberto Mezzetti vuole abbandonare la Casa del Grande Fratello 2018? Il noto Tarzan della Casa ammette: “Per come sono messo adesso, spero di uscire martedì”(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 22:20:00 GMT)

Maurizio Costanzo commenta l’entrata del Ken Umano al Grande Fratello : Ken Umano al Grande Fratello 15: le parole di Maurizio Costanzo Dopo l’attacco nei confronti del Grande Fraetello, definito una finestra sulla discarica, Maurizio Costanzo è tornato a parlare del reality di Canale 5, ed in particolare dell’entrata nella Casa del Ken Umano. Il marito di Maria De Filippi ha questa volta risposto ad una sua lettrice nella sua rubrica che cura settimanalmente all’interno della rivista Nuovo, ...

Vuoi scommettere?/ Diretta : Ilary Blasi invita Michelle al Grande Fratello Vip (seconda puntata) : Vuoi scommettere?, Diretta e anticipazioni seconda puntata 24 maggio: Claudio Amendola, Ilary Blasi, Noemi, Nicola Savino, Ilenia Pastorelli, Pintus e Pucci ospiti della serata.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 21:47:00 GMT)

Grande Fratello - lo sfogo di Mariana Falace contro Veronica Satti : 'Siamo entrambe fidanzate - ma solo io...' : Subito dopo essere uscita dal Grande Fratello, Mariana Falace si è scagliata contro Veronica Satti e ha lanciato una frecciatina sia alla concorrente che alla sua fidanzata: 'È vero che Veronica aveva ...

Maurizio Costanzo torna ad attaccare il Grande Fratello : “Ken Umano? Si poteva evitare” : Grande Fratello: Maurizio Costanzo critica l’entrata di Rodrigo Alves, il Ken Umano Maurizio Costanzo è tornato ad attaccare il Grande Fratello di Barbara d’Urso. Dopo aver definito l’edizione 2018 “una finestra sulla discarica”, il giornalista ha avuto qualcosa da ridire sull’ingresso di Rodrigo Alves, conosciuto ai più come il Ken Umano. Il brasiliano, già ospite […] L'articolo Maurizio Costanzo torna ...

Maurizio Costanzo torna ad attaccare il Grande Fratello : “Ken Umano? Si poteva evitare” : Grande Fratello: Maurizio Costanzo critica l’entrata di Rodrigo Alves, il Ken Umano Maurizio Costanzo è tornato ad attaccare il Grande Fratello di Barbara d’Urso. Dopo aver definito l’edizione 2018 “una finestra sulla discarica”, il giornalista ha avuto qualcosa da ridire sull’ingresso di Rodrigo Alves, conosciuto ai più come il Ken Umano. Il brasiliano, già ospite […] L'articolo Maurizio Costanzo torna ...