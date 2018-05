Grande Fratello | Alessia Prete punta il dito contro un concorrente

Blastingnews

: Barbara D'Urso clemente con Filippo Contri/Protezione animali e Rita Dalla Chiesa protestano #GF15 [us] - enpaonlus : Barbara D'Urso clemente con Filippo Contri/Protezione animali e Rita Dalla Chiesa protestano #GF15 [us] - enpaonlus : Stasera ci aspettiamo dal Grande Fratello l’esclusione di Filippo, il concorrente che ha parlato della necessità di… - NicolaMorra63 : '...pensiamo invece cosa ci saremmo persi senza Berlusconi, senza lo PSICONANO ci saremmo persi il GRANDE FRATELLO,… -

(Di venerdì 25 maggio 2018) La diretta di lunedì scorso ha avuto inizio con l'ingresso in studio di Nina Moric, la quale ha voluto dire la sua in merito alle critiche fatte sul web sulla sua fisicita': è stata compatita, ma allo stesso tempo derisa per la sua eccessiva magrezza. Non sta passando un bel periodo e Luigi Favoloso le ha procurato vari dispiaceri, inoltre Nina non ha tollerato né gli atti di bullismo né la sua complicita' con Patrizia Bonetti. Come se non bastasse, Barbara D'Urso ha mostrato un video in cui Luigi ha tentato di baciare Mariana Falace: Nina non ha perso le staffe, ma ha semplicemente detto che vuole una pausa. Prima di andare via, ha abbracciato sia Mariana che Patrizia VIDEO, le quali le hanno detto di essere sempre unadonna. Per quanto riguarda i concorrenti ancora in gioco, Simone Coccia è il primo finalista di quest'edizione mentre in nomination ci sono Lucia ...