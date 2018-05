Grande Fratello 15 puntata 25 maggio 2018 diretta

Notte bollente al Grande Fratello 2018 : ecco le foto e i video! : Al GF 2018, nuova lite tra Filippo Contri e Lucia Orlando nella Notte! Le immagini del daytime di ieri, giovedì 24 maggio, hanno parlato chiaro, ma quella che sarebbe dovuta essere una Notte di fuoco si è trasformata in un incubo per questi due concorrenti. Non si capisce molto bene cosa sta succedendo tra Lucia e Filippo, si erano lasciati pochi giorni fa dopo essersi avvicinati sin dai primi giorni nella Casa, ma vivere sotto lo stesso tetto e ...

“Ora ci hai proprio rotto”. Grande Fratello - Danilo all’angolo : tutti contro. Ecco perché : Grande Fratello, tutti contro uno. Laddove l’uno, a sorpresa, è Danilo Aquino, il concorrente romano sopravvissuto all’ultima nomination e ora finito nel mirino degli altri inquilini della Casa. Poche ore prima era stato l’amico (o ex?) Filippo, deluso dal suo atteggiamento in puntata, a dirgliene quattro ora sono arrivati anche Alberto, Alessia, Simone e Veronica. Un passo alla volta. Prima lo sfogo di Filippo: ...

Grande Fratello - notte hot sotto le lenzuola. Lucia non ci sta : «Filippo fermati» : Sembrava un capitolo chiuso e invece la storia tra Filippo Contri e Lucia Orlando del Grande Fratello continua, tra dubbi, incertezze e piccoli battibecchi. L'ultima lite è avvenuta nella notte dopo ...

Grande Fratello : Alessia Prete punta il dito contro un concorrente Video : La diretta di lunedì scorso ha avuto inizio con l'ingresso in studio di Nina Moric, la quale ha voluto dire la sua in merito alle critiche fatte sul web sulla sua fisicita': è stata compatita, ma allo stesso tempo derisa per la sua eccessiva magrezza. Non sta passando un bel periodo e Luigi Favoloso le ha procurato vari dispiaceri, inoltre Nina non ha tollerato né gli atti di bullismo né la sua complicita' con Patrizia Bonetti. Come se non ...

Grande Fratello - Simone Coccia e Veronica? Massaggio spinto - l'ultima umiliazione per Stefania Pezzopane : Simone Coccia ? Tutto bacini e abbracci quando Stefania Pezzopane è entrata nella casa del Grande Fratello , ma quando la senatrice del Pd non c'è...si scatena. L'ultimo capitolo? Il Massaggio che ...

Grande Fratello è caos nella Casa - tutti contro Danilo : 'Sei un presuntuoso' : Serata movimentata all'interno della Casa del Grande Fratello . In un momento di relax tutti i concorrenti sono in giardino a chiacchierare, al centro del discorso Danilo Aquino e il suo essere ...

Grande Fratello - Alberto sull'orlo di una crisi di nervi : perché vuole uscire dalla casa : È un periodo pessimo per Alberto Mezzetti nella casa del Grande Fratello di Barbara D'Urso . Il Tarzan di Viterbo sembra vicino a una crisi di nervi, si sente come intrappolato nell'appartamento di ...

Maurizio Costanzo ancora contro il Grande Fratello 15 : "Il Ken umano? Poteva essere evitato" : Maurizio Costanzo torna ad attaccare le dinamiche di gioco del Grande Fratello 15. Già schieratosi nelle settimane scorse contro alcune scelte autoriali che hanno determinato una narrazione non di suo gusto - che aveva puntualmente definito "una finestra su una discarica", parafrasando il titolo di un film di Hitchcock -, il giornalista e presentatore ha voluto ribadire il suo disappunto per la quindicesima edizione del reality show di ...

"Non doveva entrare in casa" : Costanzo tuona (di nuovo) contro il Grande Fratello : Maurizio Costanzo torna ad attaccare il Grande Fratello. Dopo averlo definito, alcuni giorni fa, "una discarica televisiva",...

Grande Fratello - Maurizio Costanzo all'attacco : «Gli ascolti non giustificano le scelte» : FUNWEEK.IT - Che Maurizio Costanzo non abbia una vera predilezione per il GF 15 è risaputo: soltanto poco più di una settimana fa aveva usato parole piuttosto pesanti e ora sferra un nuovo attacco a ...