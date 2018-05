: 'Non sto qui a disquisire di curriculum, ma a me preoccupa un Presidente del Consiglio che non ha mai amministrato… - pdnetwork : 'Non sto qui a disquisire di curriculum, ma a me preoccupa un Presidente del Consiglio che non ha mai amministrato… - fattoquotidiano : Governo, Di Maio: “In bocca al lupo a Conte. Farà volare l’Italia”. Poi rivendica lo Sviluppo Economico per il M5s - fattoquotidiano : Governo M5s-Lega, Beppe Grillo: “Contro Conte solo maligno gossip della casta che decade. Di Maio ha tutto il mio a… -

"Stiamo lavorando eprocede per il. E' una fase molto importante". Lo dice Dilasciando il vertice con Salvini e il premier incaricato, Conte. Sui tempi della formazione delDidice:"Sono questioni che riguardano Conte e il presidente della Repubblica, non riguardano me". Salvini in una nota:"Nessuno deve avere paura del cambiamento.Stiamo lavorando ad unche porti più lavoro, più sicurezza, riportando l'Italia a essere protagonista in Europa e nel mondo.qui.Questo ci chiedono i cittadini".(Di venerdì 25 maggio 2018)