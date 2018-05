Governo | verso giuramento domani a ora di pranzo | resta nodo Economia

Pensioni - verso il Governo Conte : attese novità sullo stop alla Fornero Video : Ormai è certo: si va verso un Governo giallo-verde [ Video ]che riaccende le speranze di chi da anni attende ormai il superamento della riforma Pensioni targata Fornero varata nel 2011 dal Governo tecnico guidato dal professore Mario Monti sostenuto da una maggioranza parlamentare i larghe intese che andava dal Partito democratico a Forza Italia. Governo politico sara' quello che sta per nascere con la guida del professore Giuseppe Conte , come ...

Verso il Governo - passo dopo passo : Consultazioni, poi il Colle per riferire e - se non ci saranno intoppi - la fiducia. passo dopo passo , Giuseppe Conte - premier incaricato di formare il nuovo governo , dopo le elezioni dello scorso 4 ...

Verso il Governo - prima «scossa» con taglia-leggi e pensioni : Ipotesi decreto estivo per le priorità del Governo : subito i centri per l'impiego. Il nodo pace fiscale...

Governo : Ue verso un "richiamo" sui conti pubblici - per ora niente procedura : ... la commissaria Cecilia Malmstrom ha definito "preoccupanti" alcuni passaggi del contratto di Governo M5S-Lega in tema di commercio e il ministro dell'Economia tedesco, Peter Altmeier, uomo ...

Governo - Mattarella convoca Fico e Casellatti al Quirinale. Verso incarico a Conte mercoledì : Ha scelto di prendere tempo e di riflettere ancora mezza giornata sulla nomina di Giuseppe Conte . Sergio Mattarella , dopo l’incontro con le delegazioni di Lega e M5s, invece di convoca re il professore indicato dai due come presidente del Consiglio, ha deciso di rivedere i presidenti delle Camere. --L’appuntamento è per le 11 con Roberto Fico , guida di Montecitorio e alle 12 con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Stando ...

Contratto di Governo - il debito pubblico non si può cancellare. Vi spiego perché - attraverso il baratto : Il Contratto di governo discusso da Lega e Movimento 5 stelle ha suscitato fin dalle prime indiscrezioni forti perplessità in tema di coperture, per tacere del potenziale del dirompente di provvedimenti quali la revisione di trattati internazionali o la cancellazione di parte del debito pubblico. In questo post vorrei concentrarmi proprio sulla ventilata ipotesi di “far sparire” una parte del debito pubblico, una fallacia logica che Tommaso ...