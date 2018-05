Governo | sindaco Pozzallo | su migranti segua percorso Minniti

meteoweb.eu

: Sono a Campagna con la nostra candidata sindaco Virginia Luongo per raccontare il contratto del governo del cambiam… - AngeloTofalo : Sono a Campagna con la nostra candidata sindaco Virginia Luongo per raccontare il contratto del governo del cambiam… - fattoquotidiano : Governo, il sindaco centrista di San Giovanni Rotondo: “Conte è preparatissimo, conosco il suo valore” - max69na : RT @notiveri: Virginia Raggi contro gli asili nido gratuiti solo per i bambini italiani: Il sindaco di Roma critica un punto del contratto… -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Palermo, 25 mag. (AdnKronos) – “Le critiche di queste ultime ore nei confronti del ministrosono assolutamente ingiustificate e incomprensibili. Ci auguriamo che la linea politica sull’immigrazione non venga modificata e che il nuovo ministro possa continuare ilavviato da, continuando a essere vicino concretamente ai Comuni di frontiera quale è”. Lo dice ildella cittadina del Ragusano, Roberto Ammatuna, dopo l’ennesimo sbarco diavvenuto stamani in città con l’arrivo di 292 persone, per la maggior parte di nazionalità sud sahariana. A preoccupare il primo cittadino è l’approdo di diverse decine ditunisini. Già nelle scorse settimane Ammatuna aveva manifestato i propri timori e chiesto il foglio di via immediato per questa tipologia di immigrati. E proprio durante lo sbarco di due ...