Governo | Savona | Veti su di me? Penso di sì Ma il suo nome resiste

Governo - improbabile Conte oggi al Colle. Il nodo è Savona all'Economia - vertice a tre con Salvini e Di Maio : Il premier incaricato Giuseppe Conte, lavora alla squadra dei ministri ma i nodi da sciogliere restano molti, apartire da quello del Tesoro, il più complicato da risolvere. Stamani...

**Governo : nome Savona resiste - è ancora in squadra** : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti M5S, il nome di Paolo Savona sarebbe ancora presente nella squadra di governo 5 Stella-Lega. Il nome dell’economista euroscettico, dunque -dopo l’incontro tra il premier incaricato Giuseppe Conte e i leader di 5 Stelle e Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini- resterebbe in corsa. L'articolo **Governo: nome Savona resiste, è ancora in squadra** ...

Governo - Savona : su di me ci sono dei veti : Roma, 25 mag. , askanews, 'Certo che lo penso'. Così Paolo Savona, indicato come ministro dell'Economia del prossimo Governo M5S-Lega, ha risposto ai giornalisti di Agorà , Rai3, che gli chiedevano se sul suo incarico fossero stati messi dei veti.

M5s-Lega - Scanzi : “Savona? Mi fa sorridere questa paura che diventi ministro. Farebbe comodo a Governo di esordienti” : “governo M5s-Lega? Mi fa sorridere tutta questa paura sull’ipotesi che Paolo Savona possa essere ministro, sia perché Savona è una persona competente, sia perché forse Farebbe tanto comodo a un governo che è maggiormente in quota grillina e quindi formato soprattutto da esordienti”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, che aggiunge: “Giuseppe Conte deve tenere insieme due anime ...

Governo M5s-Lega - Paolo Savona : veti su di me? Penso di sì : All'altra domanda sul perché l'Europa possa essere preoccupata, su un suo incarico a ministro dell'Economia nel Governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte, l'economista risponde: "Non lo so".

Per il Governo resta solo uno scoglio : Paolo Savona : governo Conte, secondo giorno. Da parte M5S ci si spinge a prevedere già il giuramento per l’ora di pranzo di domani, ma intanto i problemi restano quelli di ieri, sintetizzabili in un nome ed un cognome: Paolo Savona. Non è solo la persona dell’aspirante ministro dell’economia a complicare il quadro, quanto piuttosto i primi segnali di impazienza che giungono da Bruxelles. Stamane il presidente del Consiglio ...

Governo - quando Savona diceva : “Io europeista - ma senza riforme di istituzioni l’euro sarà un cappio per l’Italia” : “Il mio europeismo è forte, ma senza riforme della politica monetaria e delle istituzioni, la moneta unica sarà un cappio al collo intorno al quale non avremo più la mano per controllare lo scivolamento del nodo”. Sono le parole di Paolo Savona, economista e già ministro dell’Industria nel Governo Ciampi, durante il programma “Sfida europea” andato in onda quattro anni fa sul canale della Treccani. Già nel 2014 ...

Governo - Mentana vs Becchi su Savona e Costituzione : “Dice fregnacce”. La replica : “Non si permetta - stia zitto” : Battibecco tra Enrico Mentana e il professore Paolo Becchi durante la trasmissione Tagadà, in onda su La7. Oggetto del contendere: il potere del Capo dello Stato in merito alla nomina dei ministri e del presidente del Consiglio. “Dice solo fregnacce, stia buono” lo canzona Mentana. Poi l’analisi di Becchi sul nascente Governo e il nome al Ministero dell’Economia: “Se salta Savona (Paolo Savona, economista, ndr), ...

Mattarella : "Basta diktat sul Governo" | Battaglia su Savona all'Economia : Tensione tra il Colle e i premier ombra sui nomi dei ministri, in particolare su Savona. Dopo le consultazioni, il dietrofront di Di Maio: "Decidono Conte e Mattarella". Il premier incaricato: "Consultazioni proficue, lista". Incontri con i truffati dalle banche: "Saranno risarciti".

Governo M5S-Lega - su Savona è tensione con Mattarella : La sua insistenza sul nome di Paolo Savona, sul quale ci sarebbero riserve da parte di Mattarella, come ministro dell'Economia - «È il meglio, non salta» -, porta a una nota ufficiosa del Colle nella ...

Governo - totoministri : per Conte i nodi Savona - telecomunicazioni e trasporti : ... infatti, a fare subito da mediatore in un braccio di ferro potenzialmente esplosivo, quello tra Quirinale e M5S-Lega sulla scelta di Paolo Savona all'Economia. Una scelta alla quale Luigi Di Maio e ...

Governo - Di Maio : “Savona? Della squadra dei ministri si occupano Conte e Mattarella” : “Savona? Della squadra di ministri si occupano Conte e Mattarella”. Così Luigi Di Maio, capo politico del M5s, ha tagliato corto in merito al nodo legato al nome per il ministero dell’Economia. “Vogliamo coinvolgere le migliori energie del paese – ha detto il leader pentastellato dopo il colloquio con il presidente incaricato Giuseppe Conte – ci sono ancora alcune questioni da affrontare, Della squadra dei ...