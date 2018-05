Governo | salta presenza Mattarella a Coppa Nazioni nel pomeriggio

Governo Lega-M5S - incontro tra Salvini e Di Maio : salta il nome di Conte? : 17.40 - L'incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini si è concluso in attesa di conoscere dai diretti interessati come stanno procedendo i lavori, è l'ufficio stampa della Lega ad anticipare che si è trattato di un vertice costruttivo:Clima sereno e costruttivo. Si va avanti, al centro della discussione gli ultimi dettagli in attesa della convocazione del presidente Mattarella.17.00 - Sta prendendo sempre più corpo l'ipotesi di Giuseppe ...

Governo - trattativa a rischio Non c'è accordo sul premier ESCLUSIVO : "Può saltare tutto" : Governo Lega-M5S colpo di scena. Il nodo del premier "rischia di far saltare tutto", spiega una fonte qualificata ad Affaritaliani.it. "Stiamo cercando di recuperare ma il rischio Segui su affaritaliani.it

Un Governo aleatorio che può far saltare tutto : Ilva - Mps e Tav : Questo governo è diviso in due parti, una aleatoria e improbabile costituita dagli impegni economico-finanziari e un'altra, chiara e netta, rappresentata dai provvedimenti per la giustizia. Non può non essere aleatorio un programma economico che non ha per niente copertura finanziaria.È aleatorio, ma nel senso peggiore del termine, un governo che mira, senza dirlo esplicitamente, a uscire dall'euro; è del tutto ...

Governo - Paolo Savona ministro dell'Economia : la mina vagante che può far saltare il tavolo Lega-M5s : Il nodo più complicato da sciogliere per la formazione del Governo Lega-M5s rischia di essere quello sul ministro dell'Economia. Candidato alla poltrona di via XX settembre c'è il professor Paolo Savona , 82 anni, convinto sovranista con un passato da ex ministro dell'Industria con il Governo Ciampi. Le posizioni ...

Governo - mini-BOT spaventano Ue e analisti : o salta la Germania o l'Italia : 'Con il Governo M5S/Lega, i problemi di fondo dell'economia italiana, tra cui la bassa crescita, la scarsa flessibilità dei mercato del lavoro, l'inefficienza del sistema bancario e della pubblica ...

Contratto di Governo - dai rom all'economia : i punti principali della bozza finale. Salta lo stop alla Tav : Contratto di governo Lega e M5s : dalla flat tax alla sicurezza, dalle pensioni all'immigrazione, ecco i punti principali dell'ultima bozza di Contratto che, secondo fonti vicine agli ambienti del ...

Contratto di Governo - dai rom all'economia - dai migranti al Sud : i punti principali della bozza definitiva. E salta lo stop alla Tav : Condividi Sovranismo tricolore e apertura alla Russia: 'Via alle sanzioni' Il sovranismo diventa la politica estera dell'Italia. Che sarà basata 'sulla centralità dell'interesse nazionale e sul ...

M5S e Lega legittimati dal popolo Si scatena il 'can can' mediatico L'obiettivo è far saltare il Governo : Il fuoco di sbarramento mediatico contro l'ipotetico, inedito, in Italia e in Europa, governo giallo-verde, M5S e Lega, che hanno avuto il 4 marzo ben 16 milioni di voti dagli elettori, è impressionante, mai registrato prima d'oggi nei confronti di un governo 'in formazione' Segui su affaritaliani.it

M5S e Lega legittimati dal popolo Puntano a far saltare il Governo Ecco il solito 'can can' mediatico : Il fuoco di sbarramento mediatico contro l'ipotetico, inedito, in Italia e in Europa, governo giallo-verde, M5S e Lega, che hanno avuto il 4 marzo ben 16 milioni di voti dagli elettori, è impressionante, mai registrato prima d'oggi nei confronti di un governo 'in formazione' Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio - la bomba di Beppe Grillo su euro e immigrati. Sospetto : vuole fare saltare il Governo con Salvini : Ufficiale: Beppe Grillo vuole fare saltare il tavolo di Luigi Di Maio e Matteo Salvini . Il fondatore del M5s , ufficialmente 'lontano dalle beghe sul governo', ha rilasciato una tellurica intervista ...

Salvini-Di Maio - il nuovo Governo appeso a un filo : i punti su cui rischia di saltare l'intesa : Ancora nulla di fatto per il governo. Dopo Luigi Di Maio, anche Matteo Salvini prende tempo: "Stiamo facendo uno sforzo enorme, perché se dovessimo ragionare per convenienza politico-partitica non...

Ilva - stop dei sindacati : salta la trattativa. Dossier passa al prossimo Governo : 'Non ci sono state le garanzie che chiedevamo sui licenziamenti', spiegano i rappresentanti dei lavoratori. Il ministro Calenda replica: 'Abbiamo messo in campo ogni strumento ma hanno detto no' -

Ilva - salta la trattativa con i sindacati Calenda : dossier al futuro Governo : Le trattative tra ArcelorMittal e sindacati sul piano industriale per Ilva sono saltate e il dossier passa ora al prossimo Governo. Lo ha confermato il ministro uscente dello Sviluppo economico Carlo ...

L’esecutivo neutrale non s’ha da fare. Salta il Governo auspicato dal Colle : Come prevedibile, l’ultimo giro di consultazioni si è concluso con una fumata nera. Lo stallo politico persiste e i partiti, in vista di nuove elezioni, assaporano già il clima da campagna elettorale. Il Presidente Mattarella, davanti al mancato accordo tra le forze politiche, prende posizione e suggerisce un Governo “di tregua” che possa accompagnare l’Italia al voto: “laddove tra i partiti non si raggiungesse alcuna intesa, il Governo neutrale ...