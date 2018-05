Governo | per Conte ancora un giorno di trattativa sui Ministri

Governo - Conte incontra i risparmiatori truffati. Loro : “Fiduciosi per la prima volta - dopo 3 anni”. Poi rifiuta un rosario regalato da un leghista : Nessuna risposta alle domande sulla squadra dei ministri, così come sulle voci relative ai diktat denunciati dal Quirinale, o sui tempi del giuramento. Ha lasciato Montecitorio ancora in taxi, venti minuti prima di mezzanotte, il presidente incaricato Giuseppe Conte, che sarà sostenuto dal Governo giallo-verde M5s-Lega. Conte ha così incontrato una delegazione di risparmiatori truffati, ai quali aveva promesso: “Chi ha subito truffe o ...

Governo - totoministri : per Conte i nodi Savona - telecomunicazioni e trasporti : ... infatti, a fare subito da mediatore in un braccio di ferro potenzialmente esplosivo, quello tra Quirinale e M5S-Lega sulla scelta di Paolo Savona all'Economia. Una scelta alla quale Luigi Di Maio e ...

Governo - totoministri : per Conte i nodi Savona - telecomunicazioni e trasporti : ... infatti, a fare subito da mediatore in un braccio di ferro potenzialmente esplosivo, quello tra Quirinale e M5S-Lega sulla scelta di Paolo Savona all'Economia. Una scelta alla quale Luigi Di Maio e ...

Governo - Santanchè (FdI) vs Morani (Pd) : “Promesse M5s-Lega? Voi avete trovato soldi per porcate pazzesche” : Bagarre a L’aria che Tira (La) sulla situazione politica attuale. Il deputato di Liberi e Uguali, Stefano Fassina, interviene sulla precedente querelle tra la parlamentare Pd, Alessia Morani, e il giornalista Mario Giordano, obiettando sulle osservazioni della esponente dem: “È chiaro che nessuno vuole che aumenti il debito pubblico. Va tendenzialmente ridotto. Il punto è come. Dal 2011 al 2013, durante il mitico Governo Monti, che ...

Governo - Pd vs M5s-Lega : “Non si governa con dirette Facebook”. E sul contratto : “Iniquo e pericoloso” : Attacchi al contratto di Governo M5s-Lega, definito “iniquo e pericoloso”, oltre alla conferma di un voto contrario al nascente esecutivo Conte. Il Pd ha attaccato il fronte gialloverde dopo le consultazioni con il premier incaricato: “Abbiamo confermato i nostri giudizi negativi rispetto a quello che è accaduto finora e alle scelte e ai contenuti del contratto firmato e promosso da M5S e Lega. Pensiamo non ci sia alcun ...

Le aspettative degli italiani per il Governo giallo-verde guidato da Conte : Quasi un italiano su due valuta positivamente il contratto sottoscritto nei giorni scorsi dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega per il governo del Paese; di parere differente è il 37%, mentre 15 cittadini su 100 non esprimono un’opinione in merito. È uno dei dati che emerge dal sondaggio condotto dall’Istituto Demopolis alla vigilia della formazione del nuovo Esecutivo. Nelle linee generali, gli italiani sembrano ...

Il sentimento degli italiani per il Governo giallo-verde guidato da Conte : Quasi un italiano su due valuta positivamente il contratto sottoscritto nei giorni scorsi dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega per il governo del Paese; di parere differente è il 37%, mentre 15 cittadini su 100 non esprimono un’opinione in merito. È uno dei dati che emerge dal sondaggio condotto dall’Istituto Demopolis alla vigilia della formazione del nuovo Esecutivo. Nelle linee generali, gli italiani sembrano ...

In Senato maggioranza potenziale per Governo Conte sale a 171 : Roma, 24 mag. , askanews, sale virtualmente a 171 la maggioranza in sostegno del governo Conte al Senato, il ramo del Parlamento dove i numeri dell'asse giallo-verde sono più ballerini. Ai 58 della ...

Governo - Grasso (LeU) : “No convinto - ci preoccupa idea di democrazia”. Porta aperta dalle Autonomie a Conte : No di Grasso e di Leu, Porta aperta dalle Autonomie. Come prevedibile, il leader di Liberi e Uguali ha ribadito che i deputati e i senatori a lui legati faranno opposizione al Governo gialloverde di M5s-Lega: “Il nostro No a Conte è nel merito. Nell’accordo di programma, impropriamente definito ‘contratto’, ci preoccupa come sono trattati temi come le discriminazioni, i diritti civili, la sicurezza, la progressività ...

Made in Italy : Forum Pa - un Libro Bianco per il Governo - Italia Economia n. 21 del 23 maggio 2018 : Puntare su una Pa rinnovata e aperta e sulla trasformazione digitale come strumento abilitante per lo sviluppo del Paese: questa l'unica via per raggiungere entro il 2030 gli Obiettivi di Sviluppo ...

Governo : Svp - Conte aperto e attento a nostre esigenze : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – La Svp ha ricavato una “buona impressione” dal colloquio con il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, e lo ha trovato “molto aperto, attento, informato anche sulle situazioni locali”, anche se gli è stato fatto notare che “nessun riferimento alle autonomie speciali è presente nel programma”. Lo hanno sottolineato la senatrice Julia Unterberger e il deputato ...

Boldrini : 'Con questo Governo rischiamo una perdita di reputazione' : L'ex presidente della Camera spiega al quotidiano spagnolo La Razon la sua visione sugli scenari politici italiani. Molto pessimista per quanto riguarda i rapporti con il G7 e l'Europa, giudizio negativo sul programma. E ricorda alla sinistra la necessità di un nuovo Big Bang

Berlusconi : "È un Governo pauperista - voteremo no alla fiducia" : Forza Italia non voterà la fiducia al governo guidato da Giuseppe Conte. Lo ha confermato questa mattina Silvio Berlusconi, ribadendo che il suo partito si collocherà all'opposizione e valuterà volta per volta le mosse dell'esecutivo."L'atteggiamento responsabile di Forza Italia, che ha rinunciato a porre veti o pregiudiziali, è stato determinante nel consentire al Capo dello Stato di assegnare l'incarico di formare un nuovo governo con una ...

Governo - Matteo Salvini su Facebook : "Savona all'Economia per il bene dell'Italia in Europa" : "Pare qualcuno - ha aggiunto - non voglia Savona ministro dell'Economia. Una personalità specchiata, riconosciuta, apprezzata che ha già fatto il ministro dell'Industria in passato, ha lavorato con ...