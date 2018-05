Governo : Martina - grazie a Gentiloni per grande lavoro a servizio Italia : Milano, 25 mag. (AdnKronos) – ‘Tutti dobbiamo un grazie a Paolo Gentiloni per il grande lavoro fatto al servizio dell’Italia. La sua competenza, la sua serietà e la sua passione sono un punto di riferimento prezioso per tutto il Pd”. Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina a margine di un incontro a Milano con i giovani democratici. L'articolo Governo: Martina, grazie a Gentiloni per grande lavoro a ...

Governo : Martina - totale incoerenza Salvini-Di Maio : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – "è impressionante l'incoerenza totale di Di Maio e Salvini rispetto alle alleanze e alla scelte dei premier 'eletti dal popolo'. Altro che cambiamento, qui torna la vecchia politica". Lo ha detto il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina, uscendo da Montecitorio.

Governo : Martina - contratto Lega-M5S è cambiale contro giovani : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – "I contenuti del contratto siglato da Lega e Cinque Stelle rappresentano purtroppo una gigantesca cambiale contro i giovani. Le scelte contenute in quel contratto le pagheranno care i giovani". Lo ha detto il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina, uscendo da Montecitorio.'Inoltre – aggiunge Martina – non abbiamo ascoltato nessun ragionamento concreto per ...

Governo : Martina - non si governa Paese con dirette Fb : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – "Non si governa il Paese con le dirette Facebook, ma con il peso della responsabilità". Lo ha detto Maurizio Martina al termine delle consultazioni del Pd con il premier incaricato Giuseppe Conte. "Non fatela facile, non vendete promesse irrealizzabili e inique. Noi siamo pronti da domani a lavorare in Parlamento perchè l'alternativa di merito cresca e si sviluppi".Martina mette ...

Governo - Martina : da Pd opposizione netta : 21.50 "Noi siamo pronti a fare un'opposizione netta e costruttiva. I contenuti del contratto Lega-M5S sono dannosi per l' Italia e abbiamo il dovere di avanzare le nostre proposte alternative".Così il segretario reggente del Pd, Martina. "Al prof.Conte che si proclama avvocato dei cittadini diciamo che l'Italia non si governa come fosse in tribunale",aggiunge. E in un tweet Renzi:"Si è proposto come l'avvocato difensore del popolo italiano: ...

Martina critica i piani del Governo Lega-M5S : Quella del segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina è una delle tante voci critiche nei confronti del contratto di governo firmato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio che sarà alla base del governo Lega-M5S che dovrebbe diventare realtà nelle prossime ore.Martina si è inserito nelle critiche mosse da più parti nei conforti del candidato premier Giuseppe Conte, concentrandosi però sul contratto di governo:Il problema è il ...

Governo : Martina - premier tecnico? Salvini-Di Maio benvenuti in realtà : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – "benvenuti nella realtà a Di Maio e Salvini. Dopo aver giocato per anni con la propaganda facile attaccando fantomatici 'governi non eletti dal popolo', hanno scoperto ora che tutti i presidenti del Consiglio sono nominati dal Presidente della Repubblica, che servono le intese e che i governi devono ottenere la fiducia dal Parlamento. Per anni hanno sparso falsità, ora si accomodano nella ...

Governo : Martina - girano in tondo : ANSA, - DONNAS , AOSTA, , 17 MAG - "Vediamo, sinceramente nel balletto di dichiarazioni, di tweet, di foto, di annunci che Salvini e Di Maio da ormai più di 80 giorni stanno raccontando al Paese, ...

Governo : Martina a Salvini - nè barbari nè servi - ma servitori bene comune : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – "Caro Salvini, non servono nè barbari, nè servi. Ma servitori del bene comune con il senso dello Stato". Lo scrive il reggente Pd, Maurizio Martina, su twitter.

Governo : Martina - Lega-M5S giocano su pelle Paese - mobilitazione Pd : Roma, 16 mag. (Adnkronos) – "Lega e Cinque Stelle stanno giocando sulla pelle dell'Italia. Dall'assemblea nazionale la nostra mobilitazione per l'alternativa". Lo dichiara il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina."E' preoccupante per l'Italia il gioco che stanno facendo Lega e Cinque Stelle con i contenuti pericolosi circolati con la bozza di contratto di Governo. Già ...

Martina - Pd - : paralisi di Governo inaccettabile : Secondo Martina 'c'è una difficoltà politica evidente da parte di chi per 80 giorni, per settimane, ci ha raccontato che tutto si sarebbe fatto in modo veloce e facile e che il governo del ...

Martina - Pd : 'Contratto di Governo inquietante : l'Italia non merita tutto questo' : '#contrattodigoverno inquietante. Tra ipotesi di uscite dall'Euro e pericolosi comitati paralleli Lega e M5S stanno giocando con la credibilità del Paese. Si fermino. l'Italia non merita tutto questo'.

**Governo : Martina - contratto Lega-M5S inquietante - si fermino** : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – "#contrattodigoverno inquietante. Tra ipotesi di uscite dall'Euro e pericolosi comitati paralleli Lega e M5S stanno giocando con la credibilità del Paese. Si fermino. L'Italia non merita tutto questo". Lo scrive il reggente Pd, Maurizio Martina, su twitter.