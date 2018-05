Governo M5S-Lega | su Savona è tensione con Mattarella

Governo LEGA-M5S - CONTE : “DOMANI LISTA MINISTRI AL COLLE”/ Il PD : "Non si governa con le dirette Facebook" : GOVERNO LEGA-M5S, totoMINISTRI del Premier Giuseppe CONTE: ultime notizie chiuse consultazioni alla Camera. Savona o Giorgetti all'Economia? Salvini-Di Maio, "squadra la fa il premier"(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 00:35:00 GMT)

Governo M5s-Lega - Conte : farò presto - ministri tutti politici. E sulle banche : «Risarciremo i truffati» : «Oggi ho avviato e concluso le consultazioni con tutti i partiti: è stata una giornata proficua da tutti i punti di vista». Lo ha dichiarato il premier incaricato Giuseppe Conte al termine delle ...

Governo - Lega e M5S insistono su Savona. Mattarella : 'Diktat inammissibili' : Prima giornata di consultazioni alla Camera per il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte . Uno dei nodi chiave della composizione del Governo riguarda la guida dell' Economia , con le parole del leader leghista Matteo Salvini che non intende cedere sulla nomina dell'economista euroscettico Paolo Savona . Ma il Quirinale avverte: 'Il problema non sono i veti ma i ...

Governo : Orfini - Fi no a opposizione - c’è patto potere con Lega-M5S : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Noi usciamo da una sconfitta elettorale dura, ma credo che noi in questi due mesi abbiamo tenuto una posizione lineare dando un giudizio su M5S e Lega, due forze di destra. E non è vero che faremo l’opposizione con Fi e Fdi perchè questo Governo nasce con l’autorizzazione di Berlusconi e Meloni. E’ un patto di potere tra Salvini, Di Maio e Berlusconi”. Lo ha detto Matteo Orfini a ...

Governo - Santanchè (FdI) vs Morani (Pd) : “Promesse M5s-Lega? Voi avete trovato soldi per porcate pazzesche” : Bagarre a L’aria che Tira (La) sulla situazione politica attuale. Il deputato di Liberi e Uguali, Stefano Fassina, interviene sulla precedente querelle tra la parlamentare Pd, Alessia Morani, e il giornalista Mario Giordano, obiettando sulle osservazioni della esponente dem: “È chiaro che nessuno vuole che aumenti il debito pubblico. Va tendenzialmente ridotto. Il punto è come. Dal 2011 al 2013, durante il mitico Governo Monti, che ...

CONSULTAZIONI PREMIER CONTE : TOTOMINISTRI Governo M5S-LEGA/ Blindato Savona - Salvini : "Ora da parole a fatti" : GOVERNO Lega-M5s, TOTOMINISTRI del PREMIER Giuseppe CONTE: ultime notizie e CONSULTAZIONI oggi dalle 12 alla Camera. Savona o Giorgetti all'Economia? Di Maio Lavoro, Salvini Interni(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 19:23:00 GMT)

Governo : Martina - contratto Lega-M5S è cambiale contro giovani : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “I contenuti del contratto siglato da Lega e Cinque Stelle rappresentano purtroppo una gigantesca cambiale contro i giovani. Le scelte contenute in quel contratto le pagheranno care i giovani”. Lo ha detto il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina, uscendo da Montecitorio.‘Inoltre – aggiunge Martina – non abbiamo ascoltato nessun ragionamento concreto per ...

Sondaggi - 6 italiani su 10 dicono sì al Governo Conte. M5s fermo al 32 - 5% - la Lega vola al 24. Il Pd in calo - è al 17 : Il 61 per cento degli italiani – circa 6 su 10 – si dichiara favorevole alla nascita del governo giallo-verde guidato da Giuseppe Conte. A dirlo è l’ultimo Sondaggio dell’istituto Demopolis per L’Espresso. Consenso che si riflette anche su Movimento 5 stelle e Lega, che nelle intenzioni di voto superano insieme il 56 per cento: 32,5 alla formazione guidata da Luigi Di Maio – dato pressoché simile a quello ...

Governo - Pd vs M5s-Lega : “Non si governa con dirette Facebook”. E sul contratto : “Iniquo e pericoloso” : Attacchi al contratto di Governo M5s-Lega, definito “iniquo e pericoloso”, oltre alla conferma di un voto contrario al nascente esecutivo Conte. Il Pd ha attaccato il fronte gialloverde dopo le consultazioni con il premier incaricato: “Abbiamo confermato i nostri giudizi negativi rispetto a quello che è accaduto finora e alle scelte e ai contenuti del contratto firmato e promosso da M5S e Lega. Pensiamo non ci sia alcun ...

Governo M5S-Lega - Salvini insiste su Savona : “È il meglio - ma nessun diktat al Colle. Conte? Lo consigliamo” : Matteo Salvini, segretario della Lega, tornando alla Camera dei Deputati, dopo l’ingresso di Silvio Berlusconi – che sta partecipando alle Consultazioni del presidente incaricato Giuseppe Conte – minimizza sulla polemica che riguarderebbe l’irritazione del Colle in merito alle pressioni sui nomi dei ministri. In gioco il nome di Paolo Savona all’Economia: “Macché diktat, abbiamo idee. Gli italiani hanno ...

Jacopo Fo benedice il Governo M5S-Salvini : «I leghisti sono quasi tutti ex comunisti» : Jacopo Fo, lo scrittore Erri De Luca ha detto che suo padre Dario si vergognerebbe, vedendo i «suoi» 5 Stelle alleati con la Lega. «Mio padre è morto. Se Erri ha dei contatti diretti con lui me lo faccia sapere». Rabbia comprensibile a parte, certo è che fa strano, vedere Di Maio flirtare con Salvini. «Le faccio una domanda: che alternative c’erano all’alleanza con la Lega?». Tornare al voto? «Certo, e far vincere la coalizione di ...