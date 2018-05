Governo M5S-Lega non preoccupa Goldman Sachs : Il rialzo dello spread legato alla formazione di un nuovo Governo M5S e Lega non creerà rischi sistemici per l'Eurozona. Ne sono convinti gli analisti di Goldman Sachs : "Crediamo che lo spread ...

Governo M5S-LEGA - TOTOMINISTRI DEL PREMIER CONTE/ Oggi l'elenco dei nomi : rebus Esteri e Difesa : GOVERNO M5S-LEGA, TOTOMINISTRI del PREMIER CONTE: Oggi, venerdì 25 maggio 2018, l'elenco. Matteo Salvini e Luigi Di Maio presenti, Paolo Savona all'economia?(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 10:13:00 GMT)

Governo Lega-M5s - finalmente i comunisti al potere! : Schiere di commentatori si sono slogati le dita e il velopendulo avventurandosi in giudizi di tutti i tipi sul nuovo Governo. Mi fa strano che nessuno si sia soffermato su una verità inoppugnabile: la maggioranza degli elettori della Lega e del Movimento 5 stelle è ex Pci. L’unione tra gialli e verdi è stata giudicata contro natura perché mette assieme entità così diverse; a nessuno è venuto in mente l’ovvio: si tratta di una convergenza in ...

Il contratto di Governo Lega-M5s è di destra o di sinistra? : Il programma di governo di Lega e Movimento 5 stelle sarebbe un programma di centro più che di destra. È quanto riporta il Fatto Quotidiano in edicola che cita uno studio dell’Istituto Cattaneo di Bologna in cui si legge che “sull’asse sinistra-destra il programma elaborato congiuntamente da M5s e Lega si situa al centro dello spazio politico, più vicino alle posizioni del partito di Di Maio che non a ...

Governo M5S-Lega - su Savona è tensione con Mattarella : La sua insistenza sul nome di Paolo Savona, sul quale ci sarebbero riserve da parte di Mattarella, come ministro dell'Economia - «È il meglio, non salta» -, porta a una nota ufficiosa del Colle nella ...

Governo LEGA-M5S - CONTE : “DOMANI LISTA MINISTRI AL COLLE”/ Il PD : "Non si governa con le dirette Facebook" : GOVERNO LEGA-M5S, totoMINISTRI del Premier Giuseppe CONTE: ultime notizie chiuse consultazioni alla Camera. Savona o Giorgetti all'Economia? Salvini-Di Maio, "squadra la fa il premier"(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 00:35:00 GMT)

Governo M5s-Lega - Conte : farò presto - ministri tutti politici. E sulle banche : «Risarciremo i truffati» : «Oggi ho avviato e concluso le consultazioni con tutti i partiti: è stata una giornata proficua da tutti i punti di vista». Lo ha dichiarato il premier incaricato Giuseppe Conte al termine delle ...

Governo Lega-M5s - Conte : “domani lista ministri al Colle”/ Di Maio-Salvini : “la squadra la fa il Premier” : Governo Lega-M5s, totoministri del Premier Giuseppe Conte: ultime notizie chiuse consultazioni alla Camera. Savona o Giorgetti all'Economia? Salvini-Di Maio, "squadra la fa il premier"(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 20:12:00 GMT)

Governo - Lega e M5S insistono su Savona. Mattarella : 'Diktat inammissibili' : Prima giornata di consultazioni alla Camera per il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte . Uno dei nodi chiave della composizione del Governo riguarda la guida dell' Economia , con le parole del leader leghista Matteo Salvini che non intende cedere sulla nomina dell'economista euroscettico Paolo Savona . Ma il Quirinale avverte: 'Il problema non sono i veti ma i ...

Governo - Lega e M5S insistono su Savona. Mattarella : «Diktat inammissibili» : Prima giornata di consultazioni alla Camera per il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte. Uno dei nodi chiave della composizione del Governo riguarda la guida...

Governo - Lega e M5S insistono su Savona. Mattarella : «Diktat inammissibili» : Prima giornata di consultazioni alla Camera per il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte. Uno dei nodi chiave della composizione del Governo riguarda la guida...

Governo : Orfini - Fi no a opposizione - c’è patto potere con Lega-M5S : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Noi usciamo da una sconfitta elettorale dura, ma credo che noi in questi due mesi abbiamo tenuto una posizione lineare dando un giudizio su M5S e Lega, due forze di destra. E non è vero che faremo l’opposizione con Fi e Fdi perchè questo Governo nasce con l’autorizzazione di Berlusconi e Meloni. E’ un patto di potere tra Salvini, Di Maio e Berlusconi”. Lo ha detto Matteo Orfini a ...

Governo - Santanchè (FdI) vs Morani (Pd) : “Promesse M5s-Lega? Voi avete trovato soldi per porcate pazzesche” : Bagarre a L’aria che Tira (La) sulla situazione politica attuale. Il deputato di Liberi e Uguali, Stefano Fassina, interviene sulla precedente querelle tra la parlamentare Pd, Alessia Morani, e il giornalista Mario Giordano, obiettando sulle osservazioni della esponente dem: “È chiaro che nessuno vuole che aumenti il debito pubblico. Va tendenzialmente ridotto. Il punto è come. Dal 2011 al 2013, durante il mitico Governo Monti, che ...

CONSULTAZIONI PREMIER CONTE : TOTOMINISTRI Governo M5S-LEGA/ Blindato Savona - Salvini : "Ora da parole a fatti" : GOVERNO Lega-M5s, TOTOMINISTRI del PREMIER Giuseppe CONTE: ultime notizie e CONSULTAZIONI oggi dalle 12 alla Camera. Savona o Giorgetti all'Economia? Di Maio Lavoro, Salvini Interni(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 19:23:00 GMT)