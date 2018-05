GOVERNO M5S-LEGA | CONTE HA INCONTRATO MATTARELLA Tweet di Salvini | accordi di nuovo in

GOVERNO - Conte al Colle dopo il vertice con M5S e Lega. Salvini : «Sono davvero arrabbiato» : Il premier incaricato al Quirinale per aggiornare Mattarella sugli sviluppi della formazione dell’esecutivo. In mattinata il summit alla Camera con i leader M5S e Lega

Articolo Der Spiegel contro l'Italia e GOVERNO Lega- M5S : 'Italiani scrocconi' : Una delle ultime volte in cui l’Italia si trovò ad assistere ad un attacco di questo tipo dai media tedeschi era probabilmente il 2006. In quel caso, però, si parlava di calcio e lo spauracchio italiano non garantì una buona sorte alla Germania. Stavolta il magazine tedesco che va giù duro è il Der Spiegel e lo fa in maniera scientifica, poiché le accuse arrivano in maniera diretta e relativa alla formazione del nuovo governo. Der Spiegel: ...

Lega-M5S - svolta internazionale Macron "tende la mano" a Conte "Nessun pregiudizio sul GOVERNO" : Il presidente francese, Emmanuele Macron, ha detto che "vuole tendere la mano al nuovo governo" italiano. Nell’entourage del presidente francese si percepisce impazienza in vista delle prossime scadenze su cui Roma è clamorosamente assente... Segui su affaritaliani.it

GOVERNO - Conte da Mattarella. M5S e Lega insistono su Savona : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte è al Quirinale per un incontro informale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Conte, a quanto si apprende da fonti...

GOVERNO M5s-Lega - Cazzola : “Sono schifato e depresso. Mi darei fuoco come Ian Palach. Spero di morire presto” : “Governo M5s-Lega? Sono così tanto depresso e schifato che, se avessi un po’ di coraggio, prenderei una tanica di benzina e mi darei fuoco in piazza Maggiore come Ian Palach“. Sono le parole shock pronunciate dall’economista Giuliano Cazzola, commentando, a L’Aria che Tira (La7), il nuovo Governo. “Voglio ricordare all’imprenditore Scordamaglia (Presidente di Federalimentare, ndr)” – continua ...

GOVERNO - M5S e Lega insistono su Savona all'Economia : Il premier incaricato Giuseppe Conte, lavora alla squadra dei ministri ma i nodi da sciogliere restano molti, apartire da quello del Tesoro, il più complicato da risolvere. Stamani...

Lega - M5S - parte il 'GOVERNO del cambiamento'. Giuramento già domani? : Se da una parte i leghisti mantengono una posizione molto rigida, tanto da richiedere come ministro dell'Economia l'anti-Europeista Paolo Savona , dall'altra Conte ha già fatto sapere che i vincoli ...

M5s-Lega - Scanzi : “Savona? Mi fa sorridere questa paura che diventi ministro. Farebbe comodo a GOVERNO di esordienti” : “governo M5s-Lega? Mi fa sorridere tutta questa paura sull’ipotesi che Paolo Savona possa essere ministro, sia perché Savona è una persona competente, sia perché forse Farebbe tanto comodo a un governo che è maggiormente in quota grillina e quindi formato soprattutto da esordienti”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, che aggiunge: “Giuseppe Conte deve tenere insieme due anime ...

GOVERNO M5s-Lega - Paolo Savona : veti su di me? Penso di sì : All'altra domanda sul perché l'Europa possa essere preoccupata, su un suo incarico a ministro dell'Economia nel Governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte, l'economista risponde: "Non lo so".

GOVERNO Conte - il totoministri : chi farà parte dell’esecutivo M5s-Lega : Il totoministri continua: in attesa che il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, consegni i nomi della sua squadra di Governo al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, continua la partita su alcuni ministeri ancora in bilico: su tutti quello dell'Economia, con ancora incertezze sul nome di Paolo Savona.Continua a leggere