Governo | M5S e Lega insistono su Savona all' Economia

Governo M5s-Lega - Cazzola : “Sono schifato e depresso. Mi darei fuoco come Ian Palach. Spero di morire presto” : “Governo M5s-Lega? Sono così tanto depresso e schifato che, se avessi un po’ di coraggio, prenderei una tanica di benzina e mi darei fuoco in piazza Maggiore come Ian Palach“. Sono le parole shock pronunciate dall’economista Giuliano Cazzola, commentando, a L’Aria che Tira (La7), il nuovo Governo. “Voglio ricordare all’imprenditore Scordamaglia (Presidente di Federalimentare, ndr)” – continua ...

Lega - M5S - parte il 'Governo del cambiamento'. Giuramento già domani? : Se da una parte i leghisti mantengono una posizione molto rigida, tanto da richiedere come ministro dell'Economia l'anti-Europeista Paolo Savona , dall'altra Conte ha già fatto sapere che i vincoli ...

M5s-Lega - Scanzi : “Savona? Mi fa sorridere questa paura che diventi ministro. Farebbe comodo a Governo di esordienti” : “governo M5s-Lega? Mi fa sorridere tutta questa paura sull’ipotesi che Paolo Savona possa essere ministro, sia perché Savona è una persona competente, sia perché forse Farebbe tanto comodo a un governo che è maggiormente in quota grillina e quindi formato soprattutto da esordienti”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, che aggiunge: “Giuseppe Conte deve tenere insieme due anime ...

Governo M5s-Lega - Paolo Savona : veti su di me? Penso di sì : All'altra domanda sul perché l'Europa possa essere preoccupata, su un suo incarico a ministro dell'Economia nel Governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte, l'economista risponde: "Non lo so".

Governo Conte - il totoministri : chi farà parte dell’esecutivo M5s-Lega : Il totoministri continua: in attesa che il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, consegni i nomi della sua squadra di Governo al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, continua la partita su alcuni ministeri ancora in bilico: su tutti quello dell'Economia, con ancora incertezze sul nome di Paolo Savona.Continua a leggere

Governo M5s-Lega - cosa si inventerà l’opposizione? : Finalmente ci siamo. Si parte. E’ dal 20 aprile che lo dico e lo penso, e adesso, dopo il via libera di Sergio Mattarella la pagina bianca scritta inequivocabilmente dagli elettori il 4 marzo sarà consegnata al Paese dopo circa 80 giorni. Per chi pensa che sia finita con il fango, le invasioni di campo, le intromissioni indebite, si può solo affermare mutuando uno slogan sessantottino: “Ce n’est qu’un début, continuons le combat!”. Adesso ...

Governo M5S-Lega non preoccupa Goldman Sachs : Il rialzo dello spread legato alla formazione di un nuovo Governo M5S e Lega non creerà rischi sistemici per l'Eurozona. Ne sono convinti gli analisti di Goldman Sachs : "Crediamo che lo spread ...

Governo Lega-M5s - finalmente i comunisti al potere! : Schiere di commentatori si sono slogati le dita e il velopendulo avventurandosi in giudizi di tutti i tipi sul nuovo Governo. Mi fa strano che nessuno si sia soffermato su una verità inoppugnabile: la maggioranza degli elettori della Lega e del Movimento 5 stelle è ex Pci. L’unione tra gialli e verdi è stata giudicata contro natura perché mette assieme entità così diverse; a nessuno è venuto in mente l’ovvio: si tratta di una convergenza in ...

Il contratto di Governo Lega-M5s è di destra o di sinistra? : Il programma di governo di Lega e Movimento 5 stelle sarebbe un programma di centro più che di destra. È quanto riporta il Fatto Quotidiano in edicola che cita uno studio dell’Istituto Cattaneo di Bologna in cui si legge che “sull’asse sinistra-destra il programma elaborato congiuntamente da M5s e Lega si situa al centro dello spazio politico, più vicino alle posizioni del partito di Di Maio che non a ...