Governo | l’Italia torna nel mirino come “fonte di rischio sistemico” E il termometro

Governo - Der Spiegel attacca l’Italia e Mario Draghi (Bce) : “Scrocconi” : Il settimanale tedesco Der Spiegel si occupa dell’Italia e nella sua edizione online – in un articolo correalato a un servizio sugli sviluppi della politica – accusa il paese di voler “scroccare” dal resto dei partner Ue. Non si tratta di un paese povero, scrive Jan Fleischauernel nel suo commento al piano del futuro Governo. “Come si dovrebbe definire il comportamento di una nazione che prima chiede qualcosa per ...

Governo - quando Savona diceva : “Io europeista - ma senza riforme di istituzioni l’euro sarà un cappio per l’Italia” : “Il mio europeismo è forte, ma senza riforme della politica monetaria e delle istituzioni, la moneta unica sarà un cappio al collo intorno al quale non avremo più la mano per controllare lo scivolamento del nodo”. Sono le parole di Paolo Savona, economista e già ministro dell’Industria nel Governo Ciampi, durante il programma “Sfida europea” andato in onda quattro anni fa sul canale della Treccani. Già nel 2014 ...

Governo - Bce : “Continuare a rispettare regole europee è nell’interesse dell’Italia. Aumento dei tassi sui Btp preoccupa” : Il giorno dopo il conferimento a Giuseppe Conte dell’incarico per formare il nuovo Governo, la Banca centrale europea nel rapporto sulla stabilità finanziaria ricorda che i Paesi altamente indebitati sono “più vulnerabili a una potenziale normalizzazione dei tassi di interesse e/o un possibile peggioramento delle condizioni economiche”. E il vicepresidente uscente Vitor Constancio, commentando l’impennata dei tassi dei ...

Governo - Di Maio : “In bocca al lupo a Conte. Farà volare l’Italia”. Poi rivendica lo Sviluppo Economico per il M5s : “In bocca al lupo a Giuseppe Conte, l’avvocato difensore del popolo italiano. Ascoltate e diffondete le sue parole! Il cambiamento non è mai stato così vicino!”. Così su Facebook Luigi Di Maio, capo politico del M5S, esprimendo soddisfazione per l’incarico di formare il Governo conferito dal Presidente Sergio Mattarella al professor Giuseppe Conte. E, continua: “avrà la possibilità di far volare questo paese, ...

Conte riceve l’incarico da Mattarella : ?«Governo del cambiamento - confermata collocazione europea dell’Italia» : «Mi proposngo di essere l’avvocato difensore del popolo italiano». Queste le prime dichiarazione del premier incaricato, che ha accettato con riserva. «Nei prossimi giorni tornerò al Quirinale con la lista dei ministri». Di Maio:?«Inizia la Terza Repubblica, Conte sarà premier politico». Lega:?«Pronti a partire». Post di Di Battista contro il Colle diventa un caso ...

Governo M5s-Lega - diretta : il nome di Conte “in bilico”. Carelli : “Non escludo che salti. Savona? L’Italia resterà nell’euro” : Il nome del presidente designato, Giuseppe Conte, resta “in bilico“. Quello del possibile ministro dell’Economia, Paolo Savona, vero problema nella tensione tra M5s e Lega da una parte e Quirinale dall’altra, ma anche tra gli stessi due partiti che vogliono formare il Governo. Tanto che dopo le rassicurazioni dei parlamentari più vicini a Luigi Di Maio (Bonafede, Castelli, Paragone, Toninelli), oggi il fronte in difesa di ...

Governo MS5-Lega - c'è attesa per il Premier/ Chi sceglieranno Salvini e Di Maio? E la Francia avvisa l'Italia : Governo Lega-M5S, chi sarà il Premier? Entro 24 ore il nome, Di Maio e Salvini pronti ad andare al Colle per ottenere l'approvazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Governo - la Francia avverte l’Italia : Rispetti gli impegni o l’eurozona rischia : Il ministro francese dell’economia, Bruno Le Maire: «Gli italiani devono capire che il futuro d’Italia è in Europa e non altrove, ma ci sono regole da rispettare»

Governo : Di Piazza (M5S) - per la prima volta Sud fa parte dell’Italia : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) – “Forse per la prima volta, in questo contratto, il Sud non è un’appendice ma fa parte dell’Italia. Credo che quando si fa un ragionamento complessivo si fa un ragionamento anche per il sud”. Così il senatore del M5S Steni Di Piazza, a Palermo, ha risposto alle accuse di aver lasciato fuori il Sud dal contratto di Governo Lega-M5S. “Uno degli errori che si è fatto negli anni ...

UE Attacca l’italia : “dovrà continuare ad accogliere i migranti anche con il nuovo Governo!” : UE Attacca l’italia: “dovrà continuare ad accogliere i migranti anche con il nuovo Governo!” Come riporta la repubblica.it iniziano i campanelli d’allarme che va contro un nuovo sistema fatto per i cittadini e non per le poltrone questa volta. Cosa saggia e corretta dal mio punto di vista, ma non certo dall’Eu che lancia Tre allarmi […] L'articolo UE Attacca l’italia: “dovrà continuare ad accogliere i migranti anche ...

Europa - Borghezio scatenato : “Ema? Ci fanno le pulci per il Governo ma non rispettano le regole. Vergogna - viva l’Italia” : In Commissione petizioni al Parlamento europeo si è discusso dell’assegnazione dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco, alla città di Amsterdam dopo lo spareggio e il sorteggio con Milano avvenuti il 20 novembre 2017. Dopo la conclusione dell’audizione del sindaco di Milano, Beppe Sala, l’eurodeputato della Lega, Mario Borghezio, è esploso: “La Commissione si deve Vergognare. Chiede rispetto delle norme ...

Migranti e conti pubblici : Bruxelles bacchetta l’Italia verso il Governo. Lite con Salvini e Di Maio : È sui Migranti il primo, piccato, botta e risposta tra Bruxelles e la stanza in cui sono in corso le trattative per formare un governo, su sponda leghista. Ma un doppio avvertimento Ue arriva anche sul fronte dei conti pubblici. Con i due vicepresidenti della Commissione, Valdis Dombrovskis e Jyrki Katainen, che invitano l’Italia a ridurre il debit...