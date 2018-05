Governo | la rivelazione di Mentana | Giorgetti all’Economia

Blastingnews

(Di venerdì 25 maggio 2018) Giornata di consultazioni alla Camera dei Deputati, quella di oggi, 24 maggio, per il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte. Il premier dovra' poi salire al Quirinale, probabilmente domani, con la lista dei ministri da portare al vaglio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In queste ultime ore impazza, come ormai sta accadendo da giorni, il toto ministri. Anche se non c’è ancora nulla di ufficiale, su alcuni nomi sembrano esserci solide certezze, mentre su alcune caselle da riempire si susseguono ipotesi più o meno fantasiose. È il caso della poltrona di ministro degli Esteri, per la quale è in predicato Giampiero Massolo, ma soprattutto di quella di ministro dell’Economia. Luigi Di Maio e Matteo Salvini VIDEOinsistono sul nome prestigioso di Paolo Savona, ma secondo le indiscrezioni riportate dal direttore del Tg di La7, Enrico, al Mef ...