Governo | il premier incaricato Giuseppe Conte lascia Montecitorio

tgcom24.mediaset

: Il premier incaricato, le ultime consultazioni e il governo che verrà: tutto nella nuova puntata di #propagandalive… - welikeduel : Il premier incaricato, le ultime consultazioni e il governo che verrà: tutto nella nuova puntata di #propagandalive… - alexbarbera : Il premier incaricato, che non ha ancora la squadra di governo, chiude la giornata incontrando una delegazione di “… - AnnalisaChirico : Il governo non c’è ancora,lo spread ha il mal di pancia e il premier incaricato fa un incontro spot con i risparmia… -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Ilhatoal termine della giornata di lavoro per la formazione delè andato via in taxi, accompagnato dalle auto di scorta e non è ...