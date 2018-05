tgcom24.mediaset

: Governo, fonti Lega: 'Mai a Bruxelles con il cappello in mano' #Lega - MediasetTgcom24 : Governo, fonti Lega: 'Mai a Bruxelles con il cappello in mano' #Lega - fattoquotidiano : Conte vede Di Maio e Salvini: nodo Savona. Poi va da Mattarella per un incontro informale LEGGI:… - TgLa7 : Governo: fonti M5S, improbabile oggi Conte al Colle -

(Di venerdì 25 maggio 2018) "Laha preso precisi impegni con gli italiani su tasse, Europa, giustizia, pensioni: non prendiamo in giro nessuno. Non andiamo acon iline chiediamo agli italiani cosa ...