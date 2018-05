Governo e debito pubblico | quanto è lontano il momento Minsky ?

Confindustria avvisa il Governo : 'Attenti a debito - Ilva e Tav' : In politica come in economia, ci vuole pazienza e anche coraggio e lungimiranza. C'è differenza tra il modo di fare di chi ha bisogno di raccogliere il consenso tutto e subito, in un orizzonte corto ...

Governo - la Commissione Ue avverte : «Italia ricordi l'alto debito pubblico» Ma lo spread è in - leggero - calo : A quel tempo, le speculazioni sulla Grexit dell'economia greca erano gravemente ferite». «Abbiamo appena presentato il nuovo quadro finanziario pluriennale. In esso ci sono elementi favorevoli per l'...

Governo M5S-Lega - prima agenzia di rating europea : dubbi su economia e debito : 'Insieme alla congestione istituzionale, la debolezza strutturale dell'economia italiana è dovuta alla scarsa crescita e al debito pubblico al 132% del Pil ', sottolineano gli strategist, aggiungendo ...

Governo M5S-Lega - spread e debito frenano Mattarella su Conte : Chi si aspettava che ieri, dopo i colloqui con Di Maio e Salvini, Mattarella spalancasse le porte a Giuseppe Conte per l’incarico a premier si sbagliava. I dubbi - anzi, i timori - riguardano il Contesto di questi giorni che è quello del rialzo dello spread, i segnali nervosi della Borsa, l’allarme sui conti e il “messaggio” di Fitch che vede un rischio Italia...

Governo - Di Maio : 'Giuseppe Conte premier' - Salvini : 'Ridurremo il debito con la crescita' : Il nodo del ministero dell'Economia - Lo scenario che sta montando intorno al Governo Lega-M5s, non rasserena il Capo dello Stato che ora intende vagliare con cautela la composizione della squadra di ...

Salvini : Ue non tema nuovo Governo - più crescita per ridurre debito : Lega e Movimento cinque stelle sono pronti a dare vita ad un governo che, 'rispettando nei limiti del possibile vincoli e regole', adotterà una politica economica per rafforzare la crescita e di conseguenza ridurre il debito.

Governo - Luigi Di Maio : 'Conte premier' - Salvini : 'Ridurremo il debito con la crescita' : Puntiamo a far crescere l'economia italiana per ridurre il debito a fronte di politiche fallimentari". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. 21 mag 18:34 Salvini: faremo crescere Paese ...

Contratto di Governo - il debito pubblico non si può cancellare. Vi spiego perché - attraverso il baratto : Il Contratto di governo discusso da Lega e Movimento 5 stelle ha suscitato fin dalle prime indiscrezioni forti perplessità in tema di coperture, per tacere del potenziale del dirompente di provvedimenti quali la revisione di trattati internazionali o la cancellazione di parte del debito pubblico. In questo post vorrei concentrarmi proprio sulla ventilata ipotesi di “far sparire” una parte del debito pubblico, una fallacia logica che Tommaso ...

Governo Lega-M5s - Francia : “Italia rispetti impegni sul debito o la stabilità dell’eurozona sarà a rischio” : Cinque giorni fa la stoccata era arrivata da Bruxelles. Ma il tema dei conti pubblici italiani interessa molto anche a uno degli stati fondatori dell’Europa unita: la Francia. La stabilità dell’area euro sarà “minacciata” se il nuovo Governo italiano non rispetterà gli impegni su debito e deficit sottolinea il ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire. A un giorno dalla presentazione del contratto di Governo ...

Governo : Fitoussi - bene riduzione debito con crescita pil ma scettico su modalità : Roma, 18 mag. (AdnKronos) – “Condivido da sempre, come la maggior parte degli economisti d’altronde, che l’unico modo per diminuire il debito pubblico sia la crescita del pil”. Ma per procedere in questa direzione “servono nervi saldi anche perché in un primo tempo il debito sale”. Insomma “ci vuole un Governo ben saldo e non sottoposto a controlli esterni”. A sostenerlo all’Adnkronos è ...

Governo : Fitoussi - bene riduzione debito con crescita pil ma scettico su modalità (2) : (AdnKronos) – Per quanto riguarda le misure del contratto che riguardano le imposte “mi sembrano in questo momento un po’ nebulose”: “la ‘flat tax’ non basta da sola per favorire la crescita “, spiega ancora l’economista francese. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, invece, “bisogna capire come viene impostato. Un reddito di cittadinanza, vero e proprio, sì può mettere in ...

Governo Lega-5stelle - il libro dei sogni costa 100 miliardi : tutte le promesse sono debito : Il contratto Lega-5stelle? trenta punti in 57 pagine che esplorano tutti i punti di cui si è parlato in campagna elettorale, dalla riforma delle pensioni, l'introduzione di un reddito di cittadinanza e la flat tax...

Mercati in tensione - M5S e Lega cambiano il contratto di Governo su debito e ruolo della Bce : La giornata convulsa dei Mercati ha aiutato ad accelerare i lavori sul «contratto di governo» fra Lega e Cinque Stelle, arrivato ieri a una sorta di pre-chiusura. Il testo, circa 40 pagine, è stato ultimato nella sua struttura che ora contempla anche un passaggio dedicato alla revisione delle regole sui vaccini (più informazione e meno obblighi, sul modello veneto) e l’attribuzione di nuovi poteri a Roma Capitale....

Ue - debito - vaccini e migranti : pronto il contratto di Governo tra M5S e Lega : Niente uscita dall’euro ma solo la possibilità di una revisione dei trattati Ue nel documento di oltre 40 pagine redatto da Lega e M5S, che sarà sottoposto a Salvini e Di Maio, ai quali spetta il compito di sciogliere gli ultimi nodi rimasti. Nel fine settimana il testo sarà sottoposto ai cittadini in varie modalità. Intanto il Quirinale fa sapere di attendere il testo completo dell’accordo, non più una semplice bozza, prima di effettuare le ...