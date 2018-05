Governo | Der Spiegel attacca l’Italia e Mario Draghi Bce | “Scrocconi”

Boldrini contro Salvini : “Al Governo leader maschilisti”. Il capo della Lega : “Ma ancora parli?” : Scontro a distanza tra Laura Boldrini e Matteo Salvini. L'ex presidente della Camera, durante un convegno, ha accusato: "Al governo leader maschilisti".. Pronto il botta e risposta su Twitter: "Ma ancora parla?!", scrive Salvini. "ancora parlo?!? Non è che l'inizio, fattene una ragione", replica Boldrini.Continua a leggere

Conte premier - nasce il Governo di Salvini e Di Maio : ecco cosa succederà ora : Ultimi ritocchi alla lista dei ministri poi sarà ufficiale: nasce il governo del Cambiamento, con il professore...

Perché in Spagna rischia di cadere il Governo Rajoy : Roma. Mariano Rajoy, il grande sopravvissuto della politica spagnola, dopo aver resistito per oltre un decennio alla sfida dell’indipendentismo catalano, alla più grave crisi finanziaria del secolo e all’ascesa del populismo, rischia di cadere a due anni dalla fine della legislatura, colpito dagli s

M5s-Lega - Scanzi : “Savona? Mi fa sorridere questa paura che diventi ministro. Farebbe comodo a Governo di esordienti” : “governo M5s-Lega? Mi fa sorridere tutta questa paura sull’ipotesi che Paolo Savona possa essere ministro, sia perché Savona è una persona competente, sia perché forse Farebbe tanto comodo a un governo che è maggiormente in quota grillina e quindi formato soprattutto da esordienti”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, che aggiunge: “Giuseppe Conte deve tenere insieme due anime ...

Governo - Salvini : “Convinceremo FI e FdI non con poltrone - ma con progetti”. E va via senza rispondere : “Siamo convinti che sapremo conquistare l’appoggio anche degli amici del centrodestra, non con i posti ma con i progetti”. Così Matteo Salvini, segretario della Lega, al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte. “Lasciamo al professor Conte l’onore e l’onere di proporre a chi di dovere nomi e ruoli di chi si farà carico di realizzare quello che gli italiani aspettano”, ha poi ...

**Governo : Salvini - chi aveva preoccupazioni - si ricrederà** : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Ci piacerà che il governo rappresenti il meglio, settore per settore, e siamo sicuri che quando si passerà dalle parole ai fatti tutti coloro che avevano preoccupazioni le dismetteranno, perchè il nostro obiettivo è far crescere l’Italia”. Lo ha detto Matteo Salvini al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte. L'articolo **Governo: Salvini, chi aveva ...

Boldrini contro Salvini e Di Maio : "Al Governo leader maschilisti" : "Nel nuovo governo rischiano di entrare dei leader di partito che si vantano di essere maschilisti". Nel corso dell'intervento al convegno Donne costituenti alla Camera del Lavoro di Milano, Laura Boldrini è tornata ad attaccare a testa bassa Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che in queste ore stanno formando il governo, accusandoli, appunto, di vantarsi di "essere maschilisti" e di portare "avanti il maschilismo come una bandiera".Durante ...

Laura Boldrini : "Con il Governo M5s-Lega abbiamo dei leader che si vantano di essere maschilisti" : "abbiamo leader politici, che oggi rischiano di diventare riferimenti di governo, che si vantano di essere maschilisti e lo portano avanti come una bandiera". Lo ha sottolineato Laura Boldrini, esponente di Liberi e Uguali, parlando del nuovo governo alla Camera del lavoro di Milano ad un convegno dedicato alle donne costituenti.Commentando il contratto di governo siglato da Lega e Movimento 5 Stelle la ex presidente della Camera ha poi ...

Governo Salvini-Di Maio - Francesco Verderami : l'errore fatale di Silvio Berlusconi : Dipinge uno scenario drammatico per il nostro sistema politico , Francesco Verderami sul Corriere della Sera . A innescarlo sarebbe il via libera che Silvio Berlusconi , circa una settimana fa, ha ...

Governo - Boccia : servono leader - competenze e responsabilità : Roma, 23 mag. , askanews, La democrazia 'ha bisogno di competenze' che sappiano perseguire il bene comune 'anche a costo di scelte impopolari'. L'Italia 'ha bisogno di leader che sappiano scegliere, ...

Il Governo del non fare vuole chiudere l'Ilva e spaventa le imprese : Oggi il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, nel corso dell'assemblea pubblica annuale ribadirà le richieste formulate dagli imprenditori prima delle elezioni: azzeramento del cuneo fiscale ...

Con il Governo Di Maio l’Ilva rischia di chiudere : La trattativa sull’Ilva va avanti nella sede nazionale dei sindacati metalmeccanici. Al tavolo siedono Matthieu Jehl, ad di AmInvestco; il

Governo - Salvini su Facebook : “Basta perdere tempo : in Italia e all’estero ci vogliono fermare. O si parte o si torna al voto” : “Noi siamo pronti: o si parte o si torna al voto”. A dirlo, in diretta Facebook da Roma, è il segretario della Lega, Matteo Salvini. Che poi difende Paolo Savona, il cui nome è stato accostato in questi giorni al Ministero dell’Economia: “È una persona competente, con un solido curriculum. Ha osato dire che questa Unione Europea, così com’è, non va bene, e che l’euro fu una gabbia costruita dai tedeschi. Per ...