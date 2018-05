Governo : Conte un’ora da Mattarella - tempi incerti e resta nodo Savona : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – Giuseppe Conte un’ora al Quirinale per informare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sugli sviluppi dell’incarico ricevuto quarantatt’otto ore fa, ma permane l’incertezza su quando il presidente del Consiglio incaricato tornerà al Colle per sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri. E a questo punto non è detto che possa accadere domani.Informativo e, ...

Governo : Conte un’ora da Mattarella - tempi incerti e resta nodo Savona : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – Giuseppe Conte un’ora al Quirinale per informare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sugli sviluppi dell’incarico ricevuto quarantatt’otto ore fa, ma permane l’incertezza su quando il presidente del Consiglio incaricato tornerà al Colle per sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri. E a questo punto non è detto che possa accadere domani.Informativo e, ...

Governo : Conte un’ora da Mattarella - tempi incerti e resta nodo Savona (2) : (AdnKronos) – Dal Quirinale si mantiene il massimo riserbo sugli sviluppi delle ultime ore e sull’incontro di oggi con Conte, ma naturalmente restano agli atti le prese di posizione che hanno contrassegnato le settimane di questa lunga crisi. Mattarella rispetta il confronto e la dialettica tra le forze politiche, ma è anche geloso custode di previsioni, regole e prerogative costituzionali, a partire da quelle del Capo dello Stato, ...

Governo - concluso incontro informale tra Conte e Mattarella : Non ha rilasciato alcuna dichiarazione, anche se uno dei temi trattati è stata la candidatura di Paolo Savona come titolare al Ministero dell'Economia . Ma il Quirinale rimane prudente vista la sua ...

Governo : terminato incontro Mattarella-Conte : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – E’ durato circa un’ora l’incontro informale tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte. L'articolo Governo: terminato incontro Mattarella-Conte sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo : terminato incontro Mattarella-Conte : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – E’ durato circa un’ora l’incontro informale tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte. L'articolo Governo: terminato incontro Mattarella-Conte sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Lega-M5S - svolta internazionale Macron "tende la mano" a Conte "Nessun pregiudizio sul Governo" : Il presidente francese, Emmanuele Macron, ha detto che "vuole tendere la mano al nuovo governo" italiano. Nell’entourage del presidente francese si percepisce impazienza in vista delle prossime scadenze su cui Roma è clamorosamente assente... Segui su affaritaliani.it

Governo - Conte al Quirinale per un'oraSpread oltre i 210 punti - record dal 2014 : Il presidente del Consiglio incaricato si è recato al Quirinale per un colloquio informale e senza la lista dei ministri. Resta da sciogliere il nodo-Savona.

Governo - Conte al Quirinale per un'oraSpread oltre i 210 punti - record dal 2014 : Il presidente del Consiglio incaricato si è recato al Quirinale per un colloquio informale e senza la lista dei ministri. Resta da sciogliere il nodo-Savona.

Governo - Conte da Mattarella. M5S e Lega insistono su Savona : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte è al Quirinale per un incontro informale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Conte, a quanto si apprende da fonti...

Conte da Mattarella per riferire su formazione Governo : Roma, 25 mag. , askanews, Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte si è recato al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per riferire informalmente al capo dello ...

Governo - Conte va da Mattarella : Il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, è al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Si tratta di un incontro informale, a quanto si apprende ...

Governo - il premier Conte al QuirinaleSpread oltre i 210 punti - record dal 2014 : Il presidente del Consiglio incaricato ha lasciato la Camera e si e' recato al Quirinale. Resta da sciogliere il nodo-Savona.

Governo - Conte da Mattarella. M5S e Lega insistono su Savona : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte è al Quirinale per un incontro informale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Conte, a quanto si apprende da fonti...