Governo | Conte lavora alla lista dei ministri «Oggi al Colle? Vediamo»

RIFORMA PENSIONI Governo CONTE/ La spinta di Capone per cambiare la Legge Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI GOVERNO CONTE . La spinta di Capone per cambiare la Legge Fornero . Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali di oggi, 25 maggio(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 15:14:00 GMT)

Governo - Conte : «Mattina proficua - lavoriamo per il cambiamento del Paese» : Dopo un colloquio con il governatore Visco a Bankitalia, il presidente incaricato e tornato a Montecitorio per un colloquio con Di Maio e Salvini. Intanto torna a correre il differenziale tra Btp e Bund. Epfr Global: nell’ultima settimana deflusso di capitali dai fondi azionari in Italia per 380 milioni di dollari, record da metà 2014