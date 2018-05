Governo | a breve incontro Conte-Di Maio-Salvini alla Camera

L'opposizione al Governo Conte e gli avvertimenti Usa a Kim. Le notizie del giorno - in breve : Paolo Savona resta il nome della Lega per il ministro dell'Economia, ha confermato Matteo Salvini. "Forza Italia voterà No alla fiducia sul nuovo governo", ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di ...

L'allarme delle agenzie di rating per il nuovo Governo italiano e le serie Netflix degli Obama. Le notizie del giorno - in breve : DAL MONDO Maduro è stato rieletto presidente del Venezuela. Ha ottenuto il 68 per cento dei voti con un'affluenza del 46 per cento , meno secondo i conteggi non ufficiali, , in un contesto che gli ...

Governo : Giacomelli - Lega-M5S? Non sarà esecutivo breve : Roma, 18 mag. (AdnKronos) – “Governo Lega-M5S ? Si sono spinti troppo avanti per tornare indietro. Non credo sarà un Governo breve. E nei sondaggi di queste ore non mi pare che diminuisca il consenso della pubblica opinione verso questa impostazione”. Lo ha detto il sottosegretario uscente Mise e membro Direzione Pd, Antonello Giacomelli, in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio della Cei. ‘Mi ...

Il Pd rispolvera il Governo neutrale e Soros lascia l'Ungheria. Le notizie del giorno in breve : DAL MONDO Gli Stati Uniti hanno sanzionato Valiollah Seif , governatore della Banca centrale iraniana, e la banca islamica al Bilad con sede in Iraq, per aver fatto versamenti a favore del Corpo ...

Il 'Governo neutrale' di Mattarella e la crisi di Air France. Le notizie del giorno in breve : Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, chiede ai lavoratori in sciopero di "essere responsabili".

Mattarella : Governo neutrale fino a dicembre o voto a breve. No di M5S e Lega : Tra i rischi del voto in autunno indicati dal presidente il poco tempo a disposizione per approvare la legge di bilancio entro fine l’anno con l'aumento dell'Iva «e con gli effetti recessivi che questa tassa comporterebbe e il rischio di esporre la situazione finanziaria». Esclusa invece dal Colle l’ipotesi di un Governo politico di minoranza...

Governo - vertice a P.Grazioli.A breve ultimo giro consultazioni : Roma, 7 mag. , askanews, Un ultimo vertice, stamani, nel centrodestra in vista, alle 10, del terzo ed ultimo giro di consultazioni al Quirinale per la formazione del Governo. Il segretario della Lega ...

Il 'Governo a tempo' Lega-M5s e le dimissioni dell'ad di Air France. Le notizie del giorno in breve : DAL MONDO Trump e Kim potrebbero incontrarsi presto, nelle prossime settimane. Il presidente americano ha detto che la data e il luogo per il vertice con la Corea del nord sono già stati stabiliti e ...

Fedriga : se cadono veti - Governo in breve : 8.12 "Se la fase dei veti e dei personalismi finisce, un governo per il cambiamento può nascere in breve.Bisogna partire da un programma concreto in 4 punti:abolizione della Fornero,lotta all'immigrazione clandestina, sicurezza e abbattimento della pressione fiscale". Lo dice a Repubblica il candidato del centrodestra alla Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che si dice "ragionevolmente ottimista" della vittoria "Noi -aggiunge- ...