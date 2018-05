Gossip : Francesco Monte flirta con Elena Morali? Lo 'scoop' di Spy : Cosa sta succedendo nella vita sentimentale di Francesco Monte? Da quando Cecilia Rodriguez lo ha lasciato in diretta tv, non passa giorno che qualche giornale non lanci qualche nuovo Gossip sul suo conto. La fine del breve flirt con Paola Di Benedetto, poi, ha acceso ancora di più i riflettori sull'ex tronista e sulle sue frequentazioni; stando a quello che sostiene 'Spy' nel suo ultimo numero, ci sarebbe un'altra naufraga dell'Isola dei famosi ...

“Viviamo già insieme”. Bomba Gossip di Paola Caruso. Chi è Francesco - l’uomo che l’ha resa felice : Stava vivendo un periodo davvero brutto e difficile, ma adesso Paola Caruso può tornare a sorridere: ha finalmente trovato l’amore! Dopo tante delusioni sentimentali, la Bonas di ‘Avanti un altro’ è felice. I due stanno insieme da un paio di mesi ma la storia è stata seria fin da subito, tanto che la coppia ora convive e sogna di sposarsi a breve. Ma chi è Francesco? Il nuovo fidanzato di Paola Caruso è un imprenditore che si ...

Gossip : Francesco Monte e Cecilia Rodriguez di nuovo insieme in tv? Ecco dove : Colpo di scena in arrivo su Canale 5? Stando ai Gossip che ha riportato 'Chi' nel suo ultimo numero, sembrerebbe che l'estate che sta per arrivare potrebbe riservate grandi sorprese al pubblico. In una popolare rubrica, infatti, si legge che Francesco Monte e Cecilia Rodriguez sarebbero prossimi a partecipare alla stessa trasmissione: Temptation Island VIP. Stando alle indiscrezioni che ha raccolto il giornale, pare che gli ex fidanzati più ...

Gossip : Francesco Monte tra Paola e il ritorno a Uomini e donne Video : Nonostante abbia abbandonato l'Isola dei famosi più di un mese fa, #Francesco Monte continua ad essere uno dei personaggi più chiacchierati dal #Gossip nostrano; le apparizioni pubbliche del bel pugliese si contano sulle dita di una mano, ma sia i siti che i giornali non smettono di occuparsi della sua vita, sopratutto quella privata. Grazie ai social network, dunque, abbiamo scoperto che l'ex tronista ha riabbracciato Paola Di Benedetto, ma ...

Gossip Isola 2018 - Paola e Francesco : una foto conferma l’incontro Video : #Paola di Benedetto e #Francesco Monte si sono finalmente riabbracciati dopo la fine dell'ottava puntata dell'#Isola dei Famosi 2018. Per l'ex Madre Natura l'esordio in studio con Alessia Marcuzzi [Video] non è stato dei migliori e infatti, dopo essersi accomodata di fronte alla conduttrice, ha dovuto fare i conti con lo spinoso canna-gate, assistendo anche alla sfuriata della padrona di casa contro Eva Henger. La giovane modella, confermando la ...

