Google Foto - cos’è e come funziona : Google Foto è il servizio studiato da Google per permetterci di conservare, modificare, e condividere i nostri scatti. Il servizio è divenuto famoso e sempre più apprezzato per la possibilità di effettuare il backup automatico illimitato delle nostre Foto e video sui server di Google. Ma il servizio studiato da Google è molto più di […] Google Foto, cos’è e come funziona

Google Foto introduce la stellina e l’album per le immagini preferite : Il team di Google Foto ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità che dovrebbe rendere questo servizio più piacevole da utilizzare. Scopriamo quale L'articolo Google Foto introduce la stellina e l’album per le immagini preferite proviene da TuttoAndroid.

Google Maps chiede ora di dare un nome e un voto al cibo fotografato : Google Maps sta iniziando a mostrare alcuni suggerimenti aggiuntivi per gli utenti che caricano fotografie di cibo, chiedendo di dare un nome e un voto L'articolo Google Maps chiede ora di dare un nome e un voto al cibo fotografato proviene da TuttoAndroid.

Google Foto correggerà da sola le immagini : (Foto: Android Police) I Fotografi da smartphone presto avranno un alleato ancora più forte nel rendere significative (o perlomeno decenti) le Foto scattate dal loro dispositivo. Si tratta dell’app di Google Foto, che in questi giorni immediatamente successivi alla conferenza Google I/O sta acquisendo una nuova funzionalità: la possibilità di correggere automaticamente le Fotografie sottoesposte per renderle più luminose preservando allo ...

L’intelligenza artificiale in Google Foto non si ferma - continuando a introdurre nuove funzioni : Google Foto sta ricevendo una piccola ma gradita novità, implementando nuove funzioni riguardanti la regolazione automaticamente della luminosità, rotazione delle immagini e salvataggio di scontrini! L'articolo L’intelligenza artificiale in Google Foto non si ferma, continuando a introdurre nuove funzioni proviene da TuttoAndroid.

Apple Foto vs Google Foto : le differenze : Ancora oggi Apple e Google dividono con un immenso divario i loro utenti: con un occhio più attento però, non vi sarà difficile notare le numerose assonanze tra i servizi offerti, ed è per questo che abbiamo deciso di portarvi a confronto le loro famose app di gestione dei contenuti multimediali, in uno scontro a tu-per-tu con i servizi e le funzionalità offerte: ecco Apple Foto vs Google Foto! Questo articolo dunque si concentrerà sul mostrarvi ...

La funzione di rimozione delle ostruzioni in Google Foto probabilmente non arriverà presto : Durante Google I/O 2017 è stata mostrata una nuova funzione di rimozione delle ostruzioni nelle Foto da introdurre "molto presto". Che fine ha fatto? L'articolo La funzione di rimozione delle ostruzioni in Google Foto probabilmente non arriverà presto proviene da TuttoAndroid.

Google ha iniziato il rollout di “Color Pop” per Google Foto : In base a quanto comunicato da un utente su Reddit, Google ha iniziato il rollout della funzionalità "Color Pop" per la sua applicazione Google Foto. L'articolo Google ha iniziato il rollout di “Color Pop” per Google Foto proviene da TuttoAndroid.

Google Foto 3.2 si prepara a introdurre le azioni suggerite e a bloccare le immagini : Google Foto riceve un aggiornamento alla versione 3.2 che prepara la possibilità di bloccare le immagini con l'impronta digitale e si appresta a introdurre i suggerimenti per le modifiche alle Foto. L'articolo Google Foto 3.2 si prepara a introdurre le azioni suggerite e a bloccare le immagini proviene da TuttoAndroid.

Google I/O - tutte le novità di Assistente - Maps - Gmail e Foto : (Foto: Google) Risparmiare tempo e stress agli utenti: è questo l’obbiettivo che hanno in comune gran parte delle novità annunciate da Google nel discorso introduttivo della prima giornata di Google I/O, la conferenza che annualmente la casa di Mountain View organizza per gli sviluppatori interessati al suo ecosistema. Le ricerche del gruppo nell’ambito dell’intelligenza artificiale non sono mai state così al centro dei suoi ...

Google Foto introduce nuove funzioni pilotate dall’intelligenza artificiale al Google I/O 2018 : Al keynote inaugurale del Google I/O 2018, Boig G annuncia importanti novità per Google Foto, molte delle quali governate dall'intelligenza artificiale. L'articolo Google Foto introduce nuove funzioni pilotate dall’intelligenza artificiale al Google I/O 2018 proviene da TuttoAndroid.

Tutte le novità di Android Auto - Google Maps - Foto - Calendario e tante altre app Google : Scopriamo le novità introdotte nei giorni scorsi da Google con l'aggiornamento di alcune delle sue applicazioni, tra cui Android Auto, Google Maps, App Google Calendario e molte altre. L'articolo Tutte le novità di Android Auto, Google Maps, Foto, Calendario e tante altre app Google proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome in esecuzione su un Lumia? Si - è possibile [Foto] : Avreste mai immaginato di vedere Google Chrome, il browser più utilizzato al mondo, su uno smartphone Lumia? Uno sviluppatore ci è appena riuscito. Gustave, per chi non lo conoscesse, è un famoso leaker e developer molto esperto di Windows 10 e Windows 10 Mobile; conosce qualsiasi hack possibile ed è diventato abbastanza famoso tra la community di Windows Phone grazie al tool Interop-Unlock che consente di sbloccare gli smartphone della casa di ...