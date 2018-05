Google e LG | un display OLED con la più alta risoluzione al mondo destinato ai visori VR

Anche i Google Pixel 3 potrebbero avere il display con notch : Sembra che Anche Google stia pensando di utilizzare il notch nel display dei Google Pixel di terza generazione, e un indizio potrebbe arrivare proprio dalla nuova gestione delle notifiche. L'articolo Anche i Google Pixel 3 potrebbero avere il display con notch proviene da TuttoAndroid.

I primi smart display con Google Assistant saranno lanciati a luglio : I primi modelli di smart display con Google Assistant saranno lanciati nel mese di luglio e tra le proprie feature potranno vantare un'app dedicata a YouTube TV L'articolo I primi smart display con Google Assistant saranno lanciati a luglio proviene da TuttoAndroid.

LG G7 ThinQ avrà nuove feature Google Lens mentre i primi modelli con display pieghevoli saranno della Serie V : Sembra che il nuovissimo LG G7 ThinQ supporterà una Serie di funzionalità di Google Lens che devono ancora essere annunciate. Ecco tutti i dettagli L'articolo LG G7 ThinQ avrà nuove feature Google Lens mentre i primi modelli con display pieghevoli saranno della Serie V proviene da TuttoAndroid.

Google e Nest insieme per Google Home tutto Display per controllare Casa : Google e Nest avrebbero stretto un accordo per sviluppare un dispositivo basato su Google Home che da un grande Display possa controllare Casa Ecco il pannello touch di Google e Nest per controllare tutti gli apparati della domotica Google e Nest collaboreranno alla creazione di un dispositivo che permetta di controllare tutti i dispositivi della […]

Google e Nest stanno progettando un futuro “Google Home Smart Display” : Secondo indiscrezioni Google vuole entrare in ambito domestico con un possibile "Google Home Smart Display": idealmente rappresentato da un Google Home dotato di un grande display touch che semplificherà di molto le più frequenti operazioni che svolgiamo. L'articolo Google e Nest stanno progettando un futuro “Google Home Smart Display” proviene da TuttoAndroid.

Sony potrebbe lanciare uno smart display con Google Assistant in estate : Stando alle ultime indiscrezioni, Sony nel corso dell'estate dovrebbe lanciare uno smart display prodotto in collaborazione con Google. Ecco tutti i dettagli L'articolo Sony potrebbe lanciare uno smart display con Google Assistant in estate proviene da TuttoAndroid.

App Google beta 7.26 prepara possibili novità per Assistant - Home e Smart Display : L'app Google si aggiorna alla versione 7.26 beta preparando o nascondendo la futura introduzione di nuove funzionalità riguardanti Google Home, Assistant, Smart Display e non solo. Scopriamone di più con il teardown dell'APK. L'articolo App Google beta 7.26 prepara possibili novità per Assistant, Home e Smart Display proviene da TuttoAndroid.