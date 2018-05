Google Cloud Summit 2018 | la carica dei cinquemila

Google One è il nuovo piano di archiviazione sul Cloud con tanti servizi aggiuntivi : Google presenta il nuovo programma Google One, destinato a sostituire i piani a pagamento di Google Drive, con tariffe che partono da 1,99 euro al mese. L'articolo Google One è il nuovo piano di archiviazione sul Cloud con tanti servizi aggiuntivi proviene da TuttoAndroid.

Google compra Velostrata per facilitare il passaggio al cloud : Dato che l'operazione di streaming in cloud richiede pochi minuti, non ci sono particolari ostacoli che impediscano di testare la migrazione per qualsiasi tipo di applicazioni, con la tranquillità di ...

Grandi novità per Google Cloud Speech-to-Text mentre Google Foto Backup chiude i battenti : Google Foto Backup smetterà di funzionare dal 12 maggio, data dalla quale dovrete utilizzare Backup e Sincronizzazione. Nel frattempo Google migliora decisamente l'API Google Cloud Text Speech. L'articolo Grandi novità per Google Cloud Speech-to-Text mentre Google Foto Backup chiude i battenti proviene da TuttoAndroid.