Golf | PGA Tour 2018 | Kevin Na guida la leaderboard del Fort Worth Invitational al termine

Golf – BMW PGA Championship : ottima partenza di Bertasio : Eurotour: ottima partenza di Bertasio nel BMW PGA Championship. Buon passo anche di Francesco Molinari (29°). In vetta il danese Lucas Bjerregaard ottima partenza di Nino Bertasio, ottavo con 68 (-4) colpi, e buon passo di Francesco Molinari, 29° con 70 (-2), nel BMW PGA Championship, uno de tornei più attesi dell’European Tour equiparato a un major, e prima delle otto prestigiose gare delle Rolex Series che anticipa di una settimana la seconda, ...

Golf : BMW PGA - inizio super Bjerregaard : Qualche rimpianto per l'ex numero uno al mondo, sfortunato per via di qualche putt fermatosi sul più bello. Round show per Nino Bertasio, 8/o a -4. Cinque birdie e due bogey per il bresciano. Mentre ...

Golf - European Tour 2018 : Lukas Bjerregaard al comando del BMW PGA Championship - brilla l’azzurro Nino Bertasio : Un danese al comando del BMW PGA Championship (montepremi 7 milioni di dollari), torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Wentworth Club nel Surrey, in Inghilterra. Al termine del primo giro, in testa c’è il danese Lucas Bjerregaard, che ha concluso la tornata in 65 colpi e guidano la classifica a quota -7, con una lunghezza di vantaggio su due sudafricani, Dean Burmester e ...

Golf - al via il Bmw Pga con tutti i big : ROMA, 22 MAG - E' tra gli appuntamenti più attesi della stagione. Il BMW PGA Championship è considerato come il "quinto" major del Golf, un evento tra gli eventi che vedrà sul green tutti i big del ...

Golf - PGA Tour 2018 : Aaron Wise domina il quarto round conquistando l’AT&T Byron Nelson : 6 birdie e nessuna macchia nel quarto e decisivo round regalano ad Aaron Wise uno strepitoso successo nell’AT&T Byron Nelson (montepremi 7,7 milioni di dollari). Il giovane americano grazie al -6 di giornata vola ad un complessivo -23 (261 colpi) centrando così la sua prima vittoria in carriera nel circuito PGA. Il percorso par 71 del Trinity Forest Golf Club di Dallas (Texas, Stati Uniti), dopo tre round vissuti in simbiosi, ha ...

Golf : PGA Tour - primo titolo per Wise : Chiudono laTop 10 Adam Scott, Charles Howell III e Kevin Tway , 9/i a 15, .Mentre Jordan Spieth , n.3 al mondo, , dato alla vigilia tra igrandi favoriti al titolo, s'è attestato in 21/a posizione, -...

Golf - PGA Tour 2018 : Aaron Wise raggiunge Marc Leishman al comando dell’AT&T Byron Nelson prima del round decisivo : L’AT&T Byron Nelson (montepremi 7,5 milioni di dollari) si avvia alla conclusione con un duo al comando della leaderboard. La kermesse del PGA Tour in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Trinity Forest Golf Club di Dallas (Texas, Stati Uniti) vede infatti in vetta alla classifica l’australiano Marc Leishman e l’americano Aaron Wise, entrambi con lo score di -17 (196 colpi). Quest’ultimo grazie al -3 del ...

Golf - PGA Tour 2018 : primo round dell’AT&T Byron Nelson da sogno per Marc Leishamn : E’ un Marc Leishman d’annata quello che guida al termine del primo round dell’AT&T Byron Nelson (montepremi 7,5 milioni di dollari). L’americano è difatti in vetta alla leaderboard dell’evento settimanale del PGA Tour con il punteggio di -10 (61 colpi). Sul percorso par 71 del Trinity Forest Golf Club di Dallas (Texas, Stati Uniti) Leishman ha concluso il primo round siglando ben 6 birdie e 2 eagle. Sono 3 le ...

Golf - PGA Tour 2018 : Webb Simpson controlla ed in scioltezza conquista il The Players Championship : Webb Simpson completa la sua settimana da incorniciare portando a casa senza problemi il The Players Championship (montepremi 10,5 milioni di euro). L’americano, pur non incantando nell’ultimo round con un discreto +1, si aggiudica l’evento grazie al colossale vantaggio maturato nei primi tre giri sul percorso par 72 del TPC at Sawgrass di Ponte Vedra Beach (Florida, Stati Uniti). -18 (270 colpi) lo score che incorona Simpson, ...

Golf - PGA Tour 2018 : Webbs Simprson in fuga nel The Players Championship. Francesco Molinari non supera il cut : Secondo round stellare da parte di Webb Simpson. L’americano mette le marce alte nel The Player Championship (montepremi 10,5 milioni di dollari) e sul percorso par 72 del TPC at Sawgrass di Ponte Vedra Beach (Florida, Stati Uniti) piazza un incredibile -9 volando in testa con lo score complessivo di -15 (129 colpi). 9 birdie, un eagle ed un double bogey regalano a Simpson un consistente allungo sugli inseguitori. Il leader vanta infatti 5 ...

Golf - PGA Tour 2018 : Webbs Simprson in fuga nel The Players Championship. Francesco Molinari non supera il cut : Secondo round stellare da parte di Webb Simpson. L’americano mette le marce alte nel The Player Championship (montepremi 10,5 milioni di dollari) e sul percorso par 72 del TPC at Sawgrass di Ponte Vedra Beach (Florida, Stati Uniti) piazza un incredibile -9 volando in testa con lo score complessivo di -15 (129 colpi). 9 birdie, un eagle ed un double bogey regalano a Simpson un consistente allungo sugli inseguitori. Il leader vanta infatti 5 ...

Golf - PGA Tour 2018 : Jason Day non stecca e si aggiudica il Wells Fargo Championship : Con un solido -2 nell’ultimo e decisivo round Jason Day resiste in prima posizione aggiudicandosi il Wells Fargo Championship (montepremi 7,7 milioni di dollari). La tappa del PGA Tour, svoltasi sul duro percorso par 71 del Quail Hallow Club di Charlotte (North Carolina, Stati Uniti), ha visto l’australiano chiudere con lo score complessivo di -12 (272 colpi), due meglio degli statunitensi Aaron Wise e Nick Watney, secondi con ...

Golf - PGA Tour 2018 : Jason Day svetta in testa al Wells Fargo Championship. Grande rimonta per Francesco Molinari : Rivoluzione al comando della classifica del Wells Fargo Championship, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Quail Hollow Club di Charlotte. L’australiano Jason Day si è issato al comando della classifica chiudendo il terzo giro in 67 colpi (-4) ed ergendosi al comando con 10 colpi totali sotto il par, grazie ai cinque birdie messi a referto tra le buche 9 e 15, che gli hanno ...

Golf - PGA Tour 2018 : Peter Malnati da solo al comando del Wells Fargo Championship dopo due round : Il PGA Tour continua senza soste il suo serrato 2018. I migliori Golfisti del panorama internazionale si trovano sul percorso par 71 del Quail Hollow Club di Charlotte (North Carolina, Stati Uniti) a darsi battaglia per il titolo del Wells Fargo Championship (montepremi 7,7 milioni di dollari). Al termine dei primi due giri troviamo in vetta un ottimo Peter Malnati. Lo statunitense comanda con lo score di -7 (135 colpi), rimpinguato da un solido ...