Golden State va ko | Houston si porta sul 3-2

Gordon gela Golden State - Houston vola sul 3-2 : ROMA - Nella notte NBA Houston vince in volata gara5 , 98-94, e si porta sul 3-2 nella finale di Western Conference con Golden State. Decisiva nel finale la tripla del +4 messa a segno da Eric Gordon ,...

Playoff NBA - capolavoro Houston : 3-2 nella serie ed ora Golden State trema - ma si fa male Paul [VIDEO] : Golden State Warriors sconfitti in casa dei Rockets al termine di una vera e propria battaglia, adesso si fa dura per Curry e compagni: 3-2 Houston nella serie Gli Houston Rockets passano a condurre la serie di finale di Conference ad Ovest, vincendo nella notte 98-94 contro Golden State. Una gara ad altissima tensione, nella quale Harden e soci hanno per larghi tratti sofferto il gioco degli Warriors, ma hanno avuto la forza di reagire ...

Nba Playoff - Houston-Golden State 98-94. Paul - 20 punti. Ora è 3-2 Rockets : Houston , 1, -Golden State 98-94 , 3-2 nella serie, In un modo o nell'altro, aggrappandosi alla leadership di Chris Paul e difendendo alla grande, Houston porta a casa gara-5 e mette così i campioni ...

NBA - Playoff 2018 : Houston vince contro Golden State e assapora le Finals! : Per tanti motivi la partita di questa notte tra gli Houston Rockets e i Golden State Warriors aveva il potenziale di essere, se non decisiva, almeno determinante ai fini della serie e del passaggio del turno. I Rockets hanno vinto davanti al pubblico di casa gara-5 delle Finali della Western Conference 98-94 e si sono portati ad un solo successo dalla possibilità di giocarsi il titolo nell’ultima serie della stagione contro la vincente di ...

Nba - Houston supera Golden State : ora la serie è sul 2-2 : La serie finale della Western Conference del basket Nba, fra i Golden State Warriors, campioni in carica, e gli Houston Rockets è tornata in parità questa notte, sul 2-2, grazie al successo dei ...

Houston piega Golden State - ora 2-2 : E' tornata in situazione di perfetta parità, 2-2 , la serie finale della Western Conference in Nba, fra i Golden State Warriors, campioni in carica, e gli Houston Rockets. Nella partita giocata questa ...

Harden gela Golden State - Houston pareggia : ROMA - Nella notte NBA Houston rimonta 12 punti nell'ultimo quarto, passa alla Oracle Arena , 92-95, in gara4 e pareggia la finale di Western Conference riconquistando il vantaggio del fattore campo. ...

Houston espugna Golden State e impatta la serie : 2-2 : Roma, 23 mag. , askanews, Gli Houston Rockets espugnano la Oracle Arena di Oakland vincendo 95-92 contro i Golden State Warriors ed impattando la serie di finale ad ovest sul 2-2. Per i Rockets si ...

Nba playoff - Golden State-Houston 92-95 - serie sul 2-2 : A 10'46" dalla fine, Houston sembrava spacciata. Sotto di 12, alla Oracle Arena contro i Warriors che in casa nei playoff non perdono dalle Finals 2016. Su un parquet dove non solo i Rockets nella ...

Playoff NBA 2018 : Houston espugna l’Oracle Arena. Golden State sconfitta - 2-2 nella serie : Tutto in parità. Houston vince gara-4 della finale della Western Conference e ribalta ancora nuovamente il fattore campo, portandosi sul 2-2. I Rockets superano Golden State per 95-92, centrando la loro prima vittoria di sempre nei Playoff in casa dei Warriors, che vedono così interrompere la loro serie record di 15 vittorie consecutive in casa nella post season. Non potevano scegliere una prima volta migliore Harden e compagni, che ora, ...

Playoff NBA 2018 - Golden State-Houston 92-95 : i Rockets passano alla Oracle con 57 punti di Paul e Harden : Golden State Warriors-Houston Rockets 92-95 Gara-4 tra Warriors e Rockets è una gara di parziale, nessuno però più importante di quello che arriva per ultimo: Houston apre infatti il quarto quarto ...

Playoff NBA - Golden State Warriors nei guai : Andre Iguodala fuori per gara-4? : In ogni caso, è un problema di cui Steve Kerr avrebbe fatto volentieri a meno: stanotte alle 3:00 in diretta su Sky Sport 2 HD scopriremo se Andre Iguodala riuscirà a stringere i denti ed essere ...