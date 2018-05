Gli scioperi di Trenitalia | Trenord e Italo di sabato 26 e domenica 27

Infiorata a Noto - annullati Gli scioperi della polizia e dei netturbini : Gli scioperi proclamati dagli operatori ecologici e dalla polizia Municipale sono stati annullati grazie a un reciproco senso di responsabilità che ha visto impegnate le sigle sindacali e il sindaco ...

Trasporti - nuove regole suGli scioperi : 20.27 L'intervallo tra due scioperi nel settore del trasporto pubblico locale che hanno lo stesso bacino d'utenza e indipendentemente dalla sigla sindacale proclamante deve essere, tassivamente, di almeno 20 giorni contro i 10 giorni previsti con l'attuale normativa. Lo ha stabilito la Commissione garanzia degli scioperi al fine di limitare una interruzione del servizio pubblico proclamato da qualsiasi sigla sindacale.

Uiltrasporti : Garante limita Gli scioperi nel trasporto locale : Roma, 14 mag. , askanews, Il Garante degli scioperi ha deciso di limitare il diritto alla protesta nel trasporto pubblico locale. Lo afferma il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi,...

Air France in caduta libera in Borsa - proseguono Gli scioperi : Air France scivola in Borsa a Parigi dopo l'addio dell'amministratore delegato Jean Marc Janaillac a seguito della bocciatura dell'accordo salariale lo scorso 4 maggio. Il titolo cede il 12,48% a 7,08 euro mentre prosegue lo sciopero dei lavoratori e dopo che il ministro delle finanze Francese Bruno Lamaire ha escluso un intervento diretto dello Stato.Air France, la principale compagnia Francese con 85 anni di storia, rischia di scomparire, ...

Armenia - no del Parlamento al leader delle proteste : gente in strada - ripartono Gli scioperi : Armenia, no del Parlamento al leader delle proteste: gente in strada, ripartono gli scioperi lI Partito Repubblicano si è rifiutato di sostenere Nikol Pashinyan, così i manifestanti sono di nuovo scesi in piazza e hanno bloccato le strade della capitale Continua a leggere

Ilva - sindacati ribadiscono : 'No aGli esuberi e appello alla politica'. Nuovi scioperi in vista : E' la posizione del consiglio di fabbrica riunitosi oggi presso lo stabilimento di Taranto. Al centro della vertenza c'è l'ultimo piano industriale della nuova società Arcelor Mittal -

Tornano Gli scioperi - le riforme di Macron al test della piazza : È un momento difficile per Emmanuel Macron. Il presidente francese - malgrado un gradimento piuttosto basso, tornato da diverse settimane sotto il 50% - ha il sostegno dei suoi...

Air France - caos scioperi : voli cancellati - miGliaia di passeggeri bloccati neGli aeroporti : Ai passeggeri che sono rimasti senza volo, migliaia in tutto il mondo, sono stati offerti gratuitamente altre opzioni di viaggio. Intanto, i sindacati hanno già annunciato che indiranno nuovi scioper ...

Gli scioperi dei ferrovieri in Francia - spiegati : Perché si protesta, in che modo, cosa vuole il governo di Emmanuel Macron e come potrebbe risolversi l'intera faccenda The post Gli scioperi dei ferrovieri in Francia, spiegati appeared first on Il Post.

Sono iniziati in Francia Gli scioperi a intermittenza contro la riforma del settore ferroviario : Da ieri sera, lunedì 2 aprile, è cominciata in Francia la prima giornata di scioperi a intermittenza che dovrebbero proseguire fino a giugno contro una riforma del settore ferroviario presentata dal governo. Lo sciopero interessa il servizio dei treni ma The post Sono iniziati in Francia gli scioperi a intermittenza contro la riforma del settore ferroviario appeared first on Il Post.

Supermercati aperti Pasquetta 2018/ Milano - Roma e Gli scioperi : negozi e centri commerciali (Oggi 2 aprile) : Supermercati aperti a Pasquetta, 2 aprile 2018: Milano, Roma e l'ombra scioperi nel resto d'Italia. Le informazioni sulle aperture di negozi e centri commerciali.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 05:55:00 GMT)

La regola che "pesa" i sindacati ora va usata per Gli scioperi : Sapete che da queste parti la simpatia per le mosse della Confindustria non è elevata. Bisogna però dare atto che Vincenzo Boccia, zitto zitto, ha messo a segno un bel colpo. È una di quelle cose complicate che è molto difficile da spiegare. Ma in un sistema incriccato come il nostro, il modo per tagliare le erbacce purtroppo non è semplice. Vediamo di raccontare e semplificare l'accaduto.In un mondo di luoghi comuni, di cui per carità una certa ...