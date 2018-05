Gli ostacoli dolci di Piazza di Siena

Da Savona a Castelli - tutti Gli ostacoli E spunta anche Moavero Milanesi : Ma tra le caselle che scottano resta sempre in primo piano quella dell'Economia. «Dei ministri se ne occupa il presidente del Consiglio che sarà incaricato», glissa Luigi Di Maio. Il nome di Paolo ...

Corea del Nord : 'DaGli Usa ostacoli alla distensione col Sud' : La Corea del Nord accusa gli Stati Uniti di rovinare la nascente distensione con il Sud dopo l'incontro tra i due leader Kim Jong-un e Moon Jae-in. Pyongyang definisce infatti "fuorvianti" le ...

A che punto è la Brexit : tutti Gli ostacoli sulla strada del divorzio dalla Ue : Il conto alla rovescia continua: mancano 341 giorni a Brexit e regna tuttora l'incertezza sul tipo di accordo che la Gran Bretagna riuscirà a raggiungere con l'Unione Europea. Come ha ricordato questa ...

Equitazione - Salto Ostacoli : i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La grande occasione per l’Italia - due chance da medaGlia tra team e individuale : Il CIO ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per l’Equitazione, specialità Salto Ostacoli. Le gare che assegneranno le medaglie olimpiche saranno due: la prova individuale e quella destinata alle squadre. La qualificazione è ristretta a 75 atleti, di cui 3 spettano di diritto al Giappone, in qualità di Paese ospitante. Andiamo dunque ad analizzare i criteri per qualificarsi a Tokyo 2020. QUANTI ATLETI ...

Ministero deGli Esteri : il mondo esterno non ostacoli l'apertura della Cina : L'ampliamento dell'apertura cinese non va ostacolato dall'esterno, cosa che comunque il mondo esterno non é in grado di fare. Secondo quanto appreso da dei reportage, le misure sull'ampliamento dell'...

Cassa Depositi e Prestiti - Di Maio la vuole trasformare in banca ma farle cambiare mestiere non è facile. Questi Gli ostacoli : Una banca pubblica di investimenti sotto il cappello di Cassa Depositi e Prestiti. È una promessa di realizzazione davvero difficile quella del leader 5 Stelle Luigi Di Maio che l’ha fatta con l’idea di superare così la stretta creditizia che soffoca il sistema produttivo delle pmi. Peccato però che l’operazione, se portata a termine, rischi di essere addirittura controproducente per effetto delle stringenti regole comunitarie ...

Milan-Gattuso - accordo : superati Gli ultimi ostacoli : Milan-Gattuso, accordo, i rossoneri hanno sciolto gli ultimi dubbi e deciso di puntare per la prossima stagione e non solo su Ringhio, le parti si sono incontrate prima del derby e hanno raggiunto l’intesa, nelle prossime ore Gattuso firmerà il rinnovo del contratto fino al 2021. Si tratta di una scelta logica quella del Milan, l’ex centrocampista ha dimostrato di meritarsi la conferma, dopo l’esonero di Montella la squadra è ...

Riorganizzazione del personale - Gnagnarini : "L'uscita dal predissesto elimina Gli ostacoli" : "La CGIL in un suo recente comunicato esprime preoccupazione per le criticità nel funzionamento della macchina comunale e per le difficoltà che si riversano sui lavoratori e sull'erogazione dei ...

Serie B Palermo - Tedino : «Sempre pronti a superare Gli ostacoli» : Palermo - "Dobbiamo sempre essere bravi a fare questo tipo di lavoro. Ho il dovere di migliorare tutti i giocatori e portarli al 101%" Il tecnico del Palermo , Bruno Tedino , parla così a Sky dopo la ...