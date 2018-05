Giuseppe Conte | telefonata di fuoco a Sergio Mattarella su Paolo Savona | la sfida al

“Ecco chi è la ex moglie”. Giuseppe Conte - mistero risolto : Il nome di Giuseppe Conte, il premier designato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio per guidare il nuovo esecutivo formato dall’alleanza tra Cinque Stelle e Lega, ha sorpreso tanti italiani che non conosceva l’avvocato di 54 anni incaricato di ricoprire un ruolo così importante e delicato e che proprio per questo negli ultimi giorni si sono fiondati in rete, alla ricerca di preziose informazioni sulla sua figura. Avvocato e ...

Giuseppe Conte incontra Salvini e Di Maio : "Mattinata di lavoro molto proficua" : 14.30 - Giuseppe Conte ha comunicato via Twitter che questa prima mattinata di discussione per la formazione del nuovo governo è stata proficua, stesso aggettivo utilizzato ieri dopo la lunga giornata di consultazioni.Mattinata di lavoro molto proficua. Stiamo lavorando per dare il governo del cambiamento a questo Paese. pic.twitter.com/xVvwvojtF0— GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) 25 maggio 2018 12.40 - Il Presidente del Consiglio ...

"Giuseppe Conte non è dei nostri" Su Affari la smentita dell'Opus dei "Voci senza nessun fondamento" : Il premier incaricato Giuseppe Conte non è iscritto all'Opus dei. La voce era circolata negli scorsi giorni ma a smentire categoricamente la notizia è il direttore dell'ufficio comunicazione della stessa Opus dei Carlo Buscemi Segui su Affaritaliani.it

Giuseppe Conte : "Al Quirinale nel pomeriggio? Vediamo" : C'è ancora lavoro da fare per Giuseppe Conte prima di tornare al Quirinale da Sergio Mattarella. Lo ha detto venerdì mattina lo stesso premier incaricato ai giornalisti che lo aspettavano davanti a ...

Giuseppe Conte al Colle oggi pomeriggio : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha cancellato il suo appuntamento di oggi pomeriggio a Piazza di Siena a Villa

Silvio Berlusconi - clamoroso retroscena sull'incontro con Giuseppe Conte. Prima frase : 'Anche dissanguato' : Qual è stata la Prima cosa detta da Silvio Berlusconi a Giuseppe Conte ? Il retroscena, gustoso, è del Messaggero : 'Ma lo sa che per venire da lei mi sono ferito? Ho sbattuto con il naso sulla porta ...

Giuseppe Conte - ecco come si costruisce da zero un premier che deve piacere a tutti : Gli account sui social, le parole chiave, le foto da far vedere (e quelle da celare), i discorsi, il piano dei Casaleggio boys: così la scelta di un illustre sconosciuto alla carica di presidente del Consiglio fornisce il materiale per una narrazione tutta da scrivere Giuseppe Conte, ecco il curriculum del possibile presidente del Consiglio" Governo Conte, sei italiani su dieci sono favorevoli alla sua nascita"

Giuseppe Conte incontra Salvini e Di Maio a Montecitorio : Il Presidente del Consiglio incaricato ha nuovamente incontrato questa mattina Luigi Di Maio e Matteo Salvini nel giorno decisivo per il nuovo governo che dovrà chiedere quanto prima la fiducia al Parlamento.Giuseppe Conte si è recato questa mattina dal governatore della Banca d'Italia Ignazio Fisco e subito dopo è tornato a Montecitorio per iniziare a lavorare sulla lista dei nomi che comporranno l'esecutivo, l'elenco dei ministri che dovrà ...

Giuseppe Conte incontra i risparmiatori colpiti dalle banche : Il Presidente del Consiglio incaricato, come annunciato ieri a margine delle lunghe consultazioni, ha incontrato un gruppo di risparmiatori colpiti dai default delle banche in cui avevano investito i soldi accumulati in una vita di lavoro.Una piccola rappresentanza a cui Giuseppe Conte ha promesso quanto già annunciato nel suo breve discorso a Montecitorio:A loro ho detto che la tutela dei loro risparmi, spesso frutto di sacrifici e una vita ...

Terminate le consultazioni di Giuseppe Conte : 20.00 - Il Presidente del Consiglio incaricato, Terminate le consultazioni, ha rilasciato una breve dichiarazione in cui si è detto soddisfatto di come sono andati i faccia a faccia odierni. La lista dei possibili ministri da sottoporre al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà preparata nella giornata di domani, venerdì 25 maggio 2018.19.40 - Dopo appena 10-15 minuti di colloquio, Luigi Di Maio si è brevemente trattenuto nella ...

Giuseppe Conte arriva da Ignazio Visco e scrive su Fb : "Chi ha subito truffe o raggiri dalle banche sarà risarcito" : Prima le vittime del Salva banche, poi l'uomo che deve vigiliare sugli istituti di credito. Sono i primi appuntamenti pubblici del premier incaricato Giuseppe Conte, che - taxi e scorta - è arrivato a Palazzo Koch per l'incontro con il governatore di Bankitalia Ignazio Visco.Nella serata di ieri l'incontro con una delegazione di risparmiatori che hanno sofferto per i default di alcune banche. "Queste persone, come tante altre, devono ...

Giuseppe Conte - i legami del premier con Sergio Mattarella : che rapporti ha con suo figlio : Dietro di lui ci sarebbero personaggi molto noti della politica italiana, presunti amici di vecchia data o colleghi in ambito universitario.

Giuseppe Conte : "Chi è stato truffato dalle banche sarà risarcito" : Il Presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, ha concluso questa giornata di consultazioni con un breve discorso nel corso del quale ha definito proficua questa giornata di confronti e ha spiegato che intenderà agire con rapidità nel definire una squadra di governo ed iniziare così il prima possibile a governare, non appena otterrà la fiducia in Parlamento.Oggi ho avviato e concluso le consultazioni con i principali rappresentati di ...