Giuseppe Conte incontra i risparmiatori colpiti dalle banche

Terminate le consultazioni di Giuseppe Conte : 20.00 - Il Presidente del Consiglio incaricato, Terminate le consultazioni, ha rilasciato una breve dichiarazione in cui si è detto soddisfatto di come sono andati i faccia a faccia odierni. La lista dei possibili ministri da sottoporre al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà preparata nella giornata di domani, venerdì 25 maggio 2018.19.40 - Dopo appena 10-15 minuti di colloquio, Luigi Di Maio si è brevemente trattenuto nella ...

Giuseppe Conte arriva da Ignazio Visco e scrive su Fb : "Chi ha subito truffe o raggiri dalle banche sarà risarcito" : Prima le vittime del Salva banche, poi l'uomo che deve vigiliare sugli istituti di credito. Sono i primi appuntamenti pubblici del premier incaricato Giuseppe Conte, che - taxi e scorta - è arrivato a Palazzo Koch per l'incontro con il governatore di Bankitalia Ignazio Visco.Nella serata di ieri l'incontro con una delegazione di risparmiatori che hanno sofferto per i default di alcune banche. "Queste persone, come tante altre, devono ...

Giuseppe Conte - i legami del premier con Sergio Mattarella : che rapporti ha con suo figlio : Dietro di lui ci sarebbero personaggi molto noti della politica italiana, presunti amici di vecchia data o colleghi in ambito universitario.

Giuseppe Conte : "Chi è stato truffato dalle banche sarà risarcito" : Il Presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, ha concluso questa giornata di consultazioni con un breve discorso nel corso del quale ha definito proficua questa giornata di confronti e ha spiegato che intenderà agire con rapidità nel definire una squadra di governo ed iniziare così il prima possibile a governare, non appena otterrà la fiducia in Parlamento.Oggi ho avviato e concluso le consultazioni con i principali rappresentati di ...

Giuseppe Conte - mossa clamorosa : chi incontrerà stasera - e domattina - . Governo - è il giorno della svolta : Dai premier delle banchieri a quello dei truffati dalle banche . Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte si gioca subito la carta pesante e dopo il giro di consultazioni con i leader di ...

Giuseppe Conte - presidente del Consiglio 2018/ Travaglio su caso cv : "Chi lo accusa ha la faccia come il c..." : Giuseppe Conte, presidente del Consiglio 2018: curriculum "taroccato" nuove accuse da un avvocato, «studi a Cambridge? Tutto falso, una bufala. Lo so perché io c'ero»(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 20:15:00 GMT)

Governo - la lunga giornata di Giuseppe Conte : Intanto in un video postato su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini ribadisce la sua fiducia a Paolo Savona , indicandolo come come prossimo ministro dell'Economia. " Savona è la figura in ...

Terminate le consultazioni del Premier incaricato Giuseppe Conte : 19.40 - Dopo appena 10-15 minuti di colloquio, Luigi Di Maio si è brevemente trattenuto nella sala stampa di Montecitorio e ha così commentato il faccia a faccia con Giuseppe Conte:Ci interessa coinvolgere in questo governo tutte le migliori energie di questo Paese. Ci sono tante storie da raccontare e tante soluzioni da dare. Ci sono tante soluzioni da mettere in piedi chi ha un'impresa e paga il 60% di tasse, quelle persone che stanno nelle ...

Il premier incaricato Giuseppe Conte vedrà le delegazioni di alcune "vittime delle banche" : Il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, vedrà questa sera al termine delle consultazioni anche le delegazioni di alcuni rappresentanti delle vittime delle banche. A quanto si apprende l'incontro con i delegati dei risparmiatori delle banche venete e di Etruria, dovrebbe avvenire alla Camera.

Giuseppe Conte e gli altri cinque : quali sono i premier non eletti : Per la sesta volta nella storia repubblicana ad occupare Palazzo Chigi si ritroverebbe un tecnico o un professore che non è stato eletto in precedenza dai cittadini. L'ultimo è stato Matteo Renzi ma nella Seconda Repubblica è successo varie volte. Nella Prima mai (se non in chiusura)

Giuseppe Conte - l'indiscrezione di Dagospia sul conto non pagato al Circolo canottieri Roma : I fantasmi 'economici' per il premier incaricato Giuseppe Conte non sono certo finiti. Sul professore di diritto privato spunta ora un'indiscrezione di Dagospia a proposito di un conto non pagato, ...

L’incarico a Giuseppe Conte visto dalla stampa straniera : Un premier inesperto e dal curriculum dubbio, la preoccupazione per l’Europa, la rabbia degli italiani. Leggi

L'incarico del Presidente della Repubblica al Prof. Giuseppe Conte : Gli eventi politici che si sono succeduti alle elezioni del 4 marzo 2018 hanno alimentato la polemica tra i partiti. Le due formazioni emergenti, Lega e M5S, con tutti gli altri, si sono scontrate dialetticamente, senza molti complimenti. I mancati accordi per la ricerca di una maggioranza per governare ha poi infiammato il clima, e non sono mancate accuse di 'populismo' ai vincitori delle elezioni. Si è fatto un vero abuso di questo termine, ...