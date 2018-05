Giro | impresa Froome | fuga  di 80 km | nuova maglia rosa Crolla Yates | scossone in vetta

Giro d’Italia - impresa d’altri tempi di un Froome leggendario tra lo sterrato del Colle delle Finestre e il Jafferau : brividi rosa sulle Alpi : Giro d’Italia, storica impresa di Chris Froome nella 19ª tappa della corsa rosa da Venaria Reale al Monte Jafferau: il britannico ha attaccato ad oltre 80km dal traguardo sullo sterrato del Colle delle Finestre e si è preso la prima maglia rosa della sua carriera E’ l’impresa più grande del ciclismo moderno: Chris Froome, l’emblema del ciclismo calcolato e computerizzato, dopo aver vinto 4 Tour de France e una Vuelta di ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “Ho fatto una cosa pazza! Per la maglia rosa dovevo fare un’impresa straordinaria” : Chris Froome ha realizzato un’impresa fantasmagorica al Giro d’Italia 2018, ha attaccato in solitaria sul Colle delle Finestre quando mancavano 80 chilometri al traguardo della diciannovesima tappa e ha ribaltato la classifica generale recuperando i tre minuti di distacco da Simon Yates e Tom Dumoulin. Il britannico si è reso protagonista di una fuga da urlo e non ci credeva nemmeno lui come traspare nelle dichiarazioni rilasciate ai ...

Giro d’Italia - una stella in rosa brilla a Sappada : Simon Yates vince con un’impresa e fa saltare il banco - crolla Froome - male anche Dumoulin : Giro d’Italia, spettacolo straordinario nella 15ª tappa da Tolmezzo a Sappada: Yates attacca da solo ad oltre 20km dal traguardo, fa il vuoto e vince la 3ª tappa in maglia rosa con distacchi pesanti brilla una stella rosa a Sappada: Simon Yates, 25 anni da Bury nella contea di Manchester, vince da fenomeno. Il giovane talento britannico centra sulle Dolomiti la sua terza vittoria di tappa in questo Giro d’Italia, tutte in maglia ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru può rimontare e salire sul podio? Serve l’impresa. Mario Scirea : “Speravamo meglio. Se vuole vincere…” : Fabio Aru accusa tre minuti abbondanti di ritardo dalla maglia rosa Simon Yates ma ieri sullo strappo di Osimo è sembrato in crescendo di condizione e prova a guardare con ottimismo alla seconda parte del Giro d’Italia 2018: l’obiettivo è quello di provare a lottare per salire sul podio anche se la situazione è davvero molto complicata. Il Cavaliere dei Quattro Mori deve rimontare un paio di minuti a Domenico Pozzovivo e Thibaut ...

Ciclismo – Giro di California : Durasek e Ravasi dell’UAE Team Emirates soddisfatti della loro impresa nella seconda tappa : Kristijan Durasek e Edward Ravasi dell’UAE Team Emirates analizzano la prestazione realizzata nella seconda tappa del Giro di California La seconda tappa del Giro di California ha impegnato i corridori per 157 chilometri, dalla spiaggia di Ventura fino ai 1.059m di altitudine di Gibraltar Road, un’ascesa di 12 chilometri all’ 8% di media. Buona la prova della UAE Team Emirates che ha piazzato Durasek e Ravasi nei primi dieci alle spalle ...

Tour de France 2018 - chi parteciperà dopo il Giro? Vincenzo Nibali per l’impresa - Chris Froome cerca la doppietta - Quintana ci prova : Il Giro d’Italia 2018 che scatterà il prossimo 4 maggio da Gerusalemme sarà ricco di moltissimi big pronti a lottare per l’ambita maglia rosa ma purtroppo sulle strade del nostro Paese mancheranno alcune stelle del panorama internazionale che quest’anno hanno deciso di non presentarsi all’appuntamento per concentrarsi sugli altri eventi di una stagione ricchissima. Vincenzo Nibali, Nairo Quintana e Mikael Landa sono gli ...

Giro delle Fiandre 2018 : tutti gli italiani al via e le loro ambizioni. Gianni Moscon e Matteo Trentin le punte - Nibali cerca un’altra impresa : Alla partenza della 102ma edizione del Giro delle Fiandre sono previsti 15 corridori italiani. L’ultimo successo azzurro in questa corsa risale a 11 anni fa, quando nel 2007 si impose Alessandro Ballan. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via e quali sono le loro ambizioni per questo Giro delle Fiandre. Le maggiori speranze di vittoria saranno riposte su Gianni Moscon. Il corridore del Team Sky sta confermando in questa prima parte ...

Serie C Girone C - impresa Andria contro il Lecce : tre punti d’oro per la Reggina : Si sono concluse le ultime partite del turno infrasettimanale del Girone C della Serie C, importanti indicazioni per le zone alte e basse. impresa da parte dell’Andria che in trasferta è riuscito a strappare un punto sul campo del Lecce, doppio vantaggio per la squadra di Liverani con Di Piazza e Mancosu, poi la rimonta ospite con Tiritiello e Taurino, si tratta di un punto che può risultare pesantissimo per la corsa salvezza. Il Lecce si ...

Giro di Catalogna 2018 : impresa per Thomas De Gendt che fa colpo doppio - tappa e maglia! : La terza tappa del Giro di Catalogna doveva essere quella regina visto che prevedeva l’arrivo in quel di Vallter 2000, su una salita durissima. Niente di tutto ciò, a causa delle avverse condizioni meteo: frazione ridisegnata, 153,2 chilometri complessivi da Sant Cugat del Vallès e Camprodon, con soli due GPM. impresa d’altri tempi, alla sua maniera, per Thomas De Gendt: il belga della Lotto Soudal, in fuga sin dai primi chilometri ...