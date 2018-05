Giro d' Italia Froome attacca sulla Cima Coppi Yates perde la maglia rosa | crisi anche

Froome attacca a 80 chilometri dal traguardo/ Video - Giro d'Italia 2018 : la “frullatona” fa impazzire i social : Froome attacca a 80 chilometri dal traguardo: Video, Giro d'Italia 2018. La “frullatona” del ciclista britannico fa impazzire i social. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 15:24:00 GMT)

VIDEO Micidiale attacco di Chris Froome al Giro d’Italia! Frullata stellare sul Colle delle Finestre - fuga solitaria di 80 chilometri? : Chris Froome sta riscrivendo la storia del ciclismo. Il capitano del Team Sky è scattato a 80 chilometri dal traguardo nella diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2018: dopo aver fatto lavorare i suoi compagni di squadra, staccando fin da subito la maglia rosa Simon Yates, il britannico è scappato via in solitaria all’inizio dello sterrato del Colle delle Finestre. Una Frullata Micidiale del 33enne che ha messo in ginocchio Tom ...

Cima Coppi - cos’è?/ Video - la scalata più alta del Giro d’Italia : il Passo dello Stelvio è leggenda : Cima Coppi, cos’è? Video, la scalata più alta del Giro d’Italia: il Passo dello Stelvio è leggenda. Si correrà oggi sulla Cima Coppi, il punto più alto toccato dalla carovana dei ciclisti(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 15:09:00 GMT)

Giro d’Italia - Froome deriso dai tifosi : serve il Ventolin in salita? [FOTO] : Giro d’Italia, Froome deriso da alcuni tifosi che hanno accompagnato il ciclista con tanto di camice e Ventolin durante le sue fatiche odierne Chris Froome protagonista della tappa odierna del Giro d’Italia. Il corridore del team Sky sta strapazzando tutti gli avversari con la sua “frullata”, staccando in salita i rivali nella corsa alla maglia rosa, sopratutto Yates crollato in maniera netta. Proprio durante il suo ...

DIRETTA / Giro d'Italia 2018 streaming video e tv : Froome 1° da solo al Colle delle Finestre! 19^ tappa : DIRETTA Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 19^ tappa Venaria Reale-Bardonecchia: percorso e orari del tappone con Colle delle Finestre e arrivo in salita (oggi 25 maggio).(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 15:00:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome da antologia! Attacca da solo a 80 km dal traguardo - che frullata sullo sterrato delle Finestre! Ribalta tutto : Chris Froome vuole letteralmente riscrivere la storia del ciclismo. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France sta cercando di Ribaltare il Giro d’Italia 2018: attardato di 3’22” da Simon Yates, infatti, il britannico si sta rendendo protagonista di uno show che entrerà per sempre nella leggenda di questo sport. Il capitano del Team Sky ha messo alla frusta i propri compagni di squadra già sulle prime rampe del Colle delle ...

Fabio Aru si ritira dal Giro d'Italia 2018/ Il ciclista sardo getta la spugna nella 19^ tappa : Ritiro Fabio Aru dal Giro d’Italia 2018: il sardo alza bandiera bianca e lascia la Corsa Rosa dopo pochi km del tappone di oggi, finisce un calvario per lui (19^ tappa)(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 15:00:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - ventesima tappa Susa-Cervinia : a che ora passa e in quali comuni e province? Quando arriva il Giro a casa tua! : Prepariamo a vivere la ventesima tappa del Giro d’Italia 2018, quella che metterà la parola fine sulla lotta per la Maglia Rosa e delineerà in modo definitivo la classifica generale di questa edizione.-- Tre salite lunghe con dislivelli importanti e, tra l’una e l’altra, la tipologia di percorso non permette di recuperare eventuali distacchi accumulati. Il classico “tappone” alpino con 4000 metri di dislivello concentrati negli ultimi ...

Giro d’Italia 2018 - Simon Yates si stacca sul Colle delle Finestre! Maglia rosa in crisi nera - addio sogni di gloria : Simon Yates è in crisi nera! La Maglia rosa si è già staccata nel corso delle prime durissime pendenze del Colle delle Finestre, la salita principe della diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2018. Quando mancano ancora tredici chilometri al Gran Premio della Montagna (Cima Coppi di questa edizione della Corsa rosa) e addirittura 88 al traguardo di Bardonecchia, il britannico si è staccato da un gruppo ancora abbastanza nutrito guidato ...

Diretta / Giro d'Italia 2018 streaming video e tv : Simon Yates staccato sul Colle delle Finestre! 19^ tappa : Diretta Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 19^ tappa Venaria Reale-Bardonecchia: percorso e orari del tappone con Colle delle Finestre e arrivo in salita (oggi 25 maggio). Simon Yates si è staccato sulle prime rampe del Colle delle Finestre: la diciannovesima tappa Venaria Reale-Bardonecchia sta rivoluzionando il Giro d’Italia 2018 anche più e prima del previsto. Una salita così lunga e difficile naturalmente può far male a chiunque, ...

Giro d'Italia 2018 - Fabio Aru alza bandiera bianca : Il Cavaliere dei Quattro Mori alza bandiera bianca. Fabio Aru ha deciso di gettare la spugna.Il corridore sardo si è ritirato a 7km dalla vetta del Colle del Lys, prima salita della 19ª tappa che sta portando il gruppo da Venaria Reale a Bardonecchia, 184km che comprendono anche il Colle delle Finestre, il Sestriere e l'ascesa finale.--Per il 27enne sardo, che era uno dei favoriti prima dell'inizio del Giro, finisce qui la corsa in rosa. Oggi ...

