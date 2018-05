Giro d’Italia – Che ostacolo per Froome | il britannico costretto ad evitare… un

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome maglia rosa virtuale! Show assoluto - attacco stellare a 80km dal traguardo. Dumoulin insegue stremato : Chris Froome è la nuova maglia rosa virtuale. Il britannico sta compiendo un numero da leggenda durante la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2018: il suo attacco in solitaria a 80 chilometri dal traguardo, appena incominciato lo sterrato del Colle delle Finestre, sta producendo dei risultati sbalorditivi. Il capitano del Team Sky sta riscrivendo la storia del ciclismo: quando mancano 33 chilometri da Bardonecchia (con ancora lo ...

Cima Coppi - cos’è?/ Video - la scalata più alta del Giro d’Italia : il Passo dello Stelvio è leggenda : Cima Coppi, cos’è? Video, la scalata più alta del Giro d’Italia: il Passo dello Stelvio è leggenda. Si correrà oggi sulla Cima Coppi, il punto più alto toccato dalla carovana dei ciclisti(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 15:09:00 GMT)

Giro d’Italia - Froome deriso dai tifosi : serve il Ventolin in salita? [FOTO] : Giro d’Italia, Froome deriso da alcuni tifosi che hanno accompagnato il ciclista con tanto di camice e Ventolin durante le sue fatiche odierne Chris Froome protagonista della tappa odierna del Giro d’Italia. Il corridore del team Sky sta strapazzando tutti gli avversari con la sua “frullata”, staccando in salita i rivali nella corsa alla maglia rosa, sopratutto Yates crollato in maniera netta. Proprio durante il suo ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome da antologia! Attacca da solo a 80 km dal traguardo - che frullata sullo sterrato delle Finestre! Ribalta tutto : Chris Froome vuole letteralmente riscrivere la storia del ciclismo. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France sta cercando di Ribaltare il Giro d’Italia 2018: attardato di 3’22” da Simon Yates, infatti, il britannico si sta rendendo protagonista di uno show che entrerà per sempre nella leggenda di questo sport. Il capitano del Team Sky ha messo alla frusta i propri compagni di squadra già sulle prime rampe del Colle delle ...

Giro d’Italia 2018 - ventesima tappa Susa-Cervinia : a che ora passa e in quali comuni e province? Quando arriva il Giro a casa tua! : Prepariamo a vivere la ventesima tappa del Giro d’Italia 2018, quella che metterà la parola fine sulla lotta per la Maglia Rosa e delineerà in modo definitivo la classifica generale di questa edizione.-- Tre salite lunghe con dislivelli importanti e, tra l’una e l’altra, la tipologia di percorso non permette di recuperare eventuali distacchi accumulati. Il classico “tappone” alpino con 4000 metri di dislivello concentrati negli ultimi ...

Giro d’Italia 2018 - Simon Yates si stacca sul Colle delle Finestre! Maglia rosa in crisi nera - addio sogni di gloria : Simon Yates è in crisi nera! La Maglia rosa si è già staccata nel corso delle prime durissime pendenze del Colle delle Finestre, la salita principe della diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2018. Quando mancano ancora tredici chilometri al Gran Premio della Montagna (Cima Coppi di questa edizione della Corsa rosa) e addirittura 88 al traguardo di Bardonecchia, il britannico si è staccato da un gruppo ancora abbastanza nutrito guidato ...

Giro d’Italia 2018 - l’elenco dei ritirati. Tutti gli abbandoni. Fuori Fabio Aru : Di seguito l’elenco completo con Tutti i ritirati del Giro d’Italia 2018 e i ciclisti che hanno abbandonato la Corsa Rosa. Il primo a lasciare il gruppo è stato il bielorusso Kanstantsin Siutsou della Bahrain Merida, infortunatosi durante la ricognizione della cronometro individuale a Gerusalemme. Giro D’ITALIA 2018: Tutti I RITIRATI 19a tappa: Fabio Aru (UAE Emirates), Vasil Kiryenka (Sky) 17a tappa: Louis ...

Giro d’Italia - clamoroso sul Col del Lys : dopo appena 40km del tappone di Bardonecchia si ritirano due grandi big! [NOMI e DETTAGLI] : clamoroso doppio ritiro al Giro d’Italia, dopo 40km dalla partenza del tappone di montagna di Badonecchia Giornata importantissima, oggi, al Giro d’Italia 101. La classifica dei big potrebbe essere stravolta dopo l’importante crisi di ieri, a Prato Nevoso, di Simon Yates, ancora maglia rosa. Occhi puntatissimi su Froome, Angel Lopez e Pozzovivo, i favoriti per la vittoria a Bardonecchia, ma anche su Dumoulin che cercherà di ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru si ritira. Il sardo alza bandiera bianca : Il Giro d’Italia 2018 di Fabio Aru è terminato. Il capitano della UAE Emirates si è ritirato durante la salita del Colle del Lys, prima salita del tappone odierno che terminerà a Bardonecchia. Dopo le buone sensazioni ritrovate nella cronometro di Rovereto, il corridore sardo era atteso ad una grande impresa in una delle ultime due tappe di montagna, andando anche a caccia di un successo parziale che, in parte, avrebbe potuto riscattare la ...

Giro d’Italia – Altimetria - percorso e favoriti della 19ª tappa : Froome studia il colpo gobbo - Yates rischia la maglia rosa : Oggi la 19ª tappa del Giro d’Italia: occhi puntati sui big nella Venaria Reale-Bardonecchia Il Giro d’Italia 101 entra nelle fasi decisive: dopo l’emozionante tappa di ieri con l’arrivo a Prato Nevoso, costato caro, ma non troppo, alla maglia rosa Simon Yates, i corridori oggi pedaleranno per 185km da Venaria Reale a Bardonecchia per un tappone di montagna molto impegnativo. Si inizia quasi immediatamente in salita, col ...

Giro d’Italia - Mattia Cattaneo non trattiene l’emozione : il corridore italiano scoppia in lacrime a Prato Nevoso [VIDEO] : Subito dopo l’arrivo a Prato Nevoso, Mattia Cattaneo è scoppiato in lacrime per non essere riuscito a vincere la diciottesima tappa del Giro d’Italia Avrebbe potuto conquistare una vittoria speciale, ma solo la zampata di Schachmann gli ha tolto la possibilità di trionfare nella diciottesima tappa del Giro d’Italia. Mattia Cattaneo ha chiuso terzo una frazione complicatissima, condotta per lunghi tratti di gara fino alla beffa ...

Diretta RaiPlay del Giro d’Italia 2018 del 25 maggio - link streaming via app e computer con la cima Coppi : Per gli appassionati di ciclismo la Diretta RaiPlay del Giro d'Italia con la diciannovesima tappa di oggi 25 maggio è davvero imperdibile per almeno due motivi. Intanto la carovana rosa giungerà sulla ben nota cima Coppi e soprattutto la sfida odierna potrebbe segnare uno stravolgimento della classifica generale, soprattutto nelle prime tre posizioni. Nella tappa di ieri con arrivo a Prato Nevoso, la maglia rosa Simon Yates ha avuto qualche ...