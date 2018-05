Giro d’Italia 2018 | Chris Froome sulla scia di Hinault e Merckx Dopo Tour e Vuelta | in

Giro d’Italia 2018 : la resa di Fabio Aru. Dimenticare una corsa stregata e ripartire : c’è la Vuelta all’orizzonte - ma il Tour… : Il Giro d’Italia di Fabio Aru non è finito come ci si attendeva. E il primo ad immaginarsi a Roma, magari sul podio e magari vestito di un sogno rosa, era proprio lui. Oggi sul Colle del Lys il sardo ha alzato bandiera bianca e si è ritirato da una corsa che l’ha visto in difficoltà sin dai primi arrivi in salita fino all’autentico tracollo di Sappada, dove è uscito da una classifica che però sembrava già compromessa. Se nelle ...

News Sportive 25/05/2018 – L’emozionante tappa del Giro d’Italia - il futuro del Milan e i risultati del tennis : le notizie di oggi [GALLERY] : La vittoria di Froome nella tappa del odierna del Giro d’Italia, i risultati dei Playoff NBA, della giornata di tennis e tanto altro: le notizie Sportive di oggi Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per ...

News Sportive 25/05/2018 – L’emozionante tappa del Giro d’Italia - il futuro del Milan e i risultati del tennis : le notizie di oggi [GALLERY] : La vittoria di Froome nella tappa del odierna del Giro d’Italia, i risultati dei Playoff NBA, della giornata di tennis e tanto altro: le notizie Sportive di oggi Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per ...

Giro d’Italia 2018 : Domenico Pozzovivo - la crisi al momento sbagliato. Il sogno è sfumato sul più bello : Sono sfumati all’ultimo i sogni di gloria di Domenico Pozzovivo al Giro d’Italia 2018. Il 35enne lucano dopo aver entusiasmato i tifosi italiani per diciotto tappe è andato in crisi proprio nella frazione chiave, vedendo così vanificati gli sforzi fatti fino ad ora. Sul traguardo odierno di Bardonecchia il nativo di Policoro ha infatti accusato otto minuti e mezzo da Chris Froome, scivolando così in sesta posizione nella classifica ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : “Non aveva senso andare avanti - anomalo nella mia vita. Ripartirò - la stagione è lunga” : Fabio Aru si è ritirato durante la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2018. Dopo la crisi patita a Sappada, a cui era però seguita la buona prova nella cronometro di Trento, il Cavaliere dei Quattro Mori è salito in sella per affrontare la durissima frazione con il Colle delle Finestre ma la sua resistenza è durata appena 41 chilometri. Sulla prima ascesa di giornata, il sardo ha deciso di poggiare piede a terra e di montare ...

Giro d’Italia 2018 : il miglior Chris Froome di sempre. Mai così forte nemmeno al Tour de France. Ora ha convinto tutti : Quando manca una tappa alla fine, Chris Froome è primo nella classifica generale del Giro d’Italia 2018. Un risultato che forse alla vigilia dell’evento era più che probabile ma che per lunghi momenti, durante la Corsa Rosa, è sembrato tra il difficile e l’impossibile, specialmente pensando alle tante difficoltà affrontate dal keniano bianco e agli avversari che parevano inattaccabili (il Simon Yates delle prime due settimane e ...

Giro d’Italia 2018 : Chris Froome pagherà gli sforzi di oggi nella tappa decisiva di Cervinia? C’è il precedente dello Zoncolan - Dumoulin ci crede ancora : Il Giro d’Italia 2018 non è ancora finito. oggi Chris Froome ha realizzato un’impresa leggendaria. Il britannico dopo un’azione in solitaria di oltre 80 km è andato a trionfare sul traguardo di Bardonecchia, ribaltando la classifica generale e conquistando la Maglia Rosa. Domani ci sarà però un altro tappone alpino durissimo e considerando che Froome ha un vantaggio di 40” su Tom Dumoulin, nulla è ancora scritto. La frazione di Cervinia ...

Giù le mani dal Giro d’Italia e da Israele : “Sia chiaro: profanare la memoria di una sopravvissuta alla Shoah e minacciare assalti al quartiere ebraico contro il Giro d’Italia non è una presa di posizione contro Israele, è antisemitismo. Un paese democratico non può permetterlo”. Cosi Ruth Dureghello, presidente della comunità ebraica di Roma

Giro d’Italia 2018 : le pagelle della diciannovesima tappa. Chris Froome riscrive la storia - cuore Dumoulin - crisi per Pozzovivo e Yates : Una giornata da ricordare, che resterà per anni negli occhi di tifosi ed addetti ai lavori: nella diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2018 Chris Froome ribalta la classifica generale aggiudicandosi la frazione e vestendo la Maglia Rosa. Frazione durissima, con la Cima Coppi, il Colle delle Finestre, che ha scombussolato tutti gli equilibri. Andiamo a rivivere questa giornata unica con le pagelle dei protagonisti. Chris Froome, voto ...

Giro d’Italia - impresa epica di Froome : è maglia rosa dopo una fuga di 80 km sulle Alpi. Oltre mezz’ora a Yates : Un’impresa leggendaria, una strategia ai limiti della follia sportiva che Chris Froome ha trasformato in una di quelle giornate epiche che solo il ciclismo può regalare. La maglia rosa strappata a Simon Yates, arrivato al traguardo con Oltre mezz’ora di ritardo, finisce per essere solo il contorno della pagina di storia che il britannico ha scritto nel tappone alpino di Bardonecchia, segnata da Colle delle Finestre e dal Sestriere. ...

Giro d’Italia 2018 : Chris Froome tra i miti del ciclismo. Impresa epica - Tripla Corona ad un passo : tra i più grandi di sempre : Tra i miti del ciclismo, definitivamente. Chris Froome si è ritagliato un posto tra i Campioni di questo sport, ha riscritto letteralmente la storia, ha confezionato un’Impresa impossibile, ha ribaltato il Giro d’Italia con un’azione folle e ai limiti dell’umano: la Venaria Reale-Bardonecchia è già entrata nella leggenda dei pedali, gli 80 chilometri di fuga solitaria compiuti dal britannico sono già stati consegnati ...

Giro d’Italia 2018 - Froome epico : fuga di 83 km e maglia rosa. Yates crolla : Impresa eccezionale di Chris Froome al 101esimo Giro d'Italia, che emula i giganti del passato. Il britannico trionfa in solitaria, dopo 83 km di fuga, nella 19/a tappa, la Venaria Reale-Bardonecchia di 185 km e conquista la maglia rosa. Yates affonda con un ritardo di mezz'ora, mentre Fabio Aru è costretto al ritiro.Continua a leggere

Giro d’Italia - Froome conquista la maglia rosa ma occhio alla squalifica che “incombe” : Giro d’Italia che vede sino ad ora Chris Froome in maglia rosa, dopo lo splendido exploit di questa giornata in quel di Bardonecchia Giro d’Italia, Chris Froome ha dominato la tappa odierna staccando tutti i rivali ed andandosi a prendere di prepotenza la maglia rosa della corsa. Un successo incredibile quello del “keniano bianco”, il quale vorrebbe compiere un’impresa epica, quella di vincere tutte e tre le grandi ...

Giro d’Italia - le rivelazioni di Froome : “non avevo mai fatto qualcosa del genere - serviva una follia e l’ho fatta” : Chris Froome ha parlato dopo la vittoria ottenuta nella diciannovesima tappa del Giro d’Italia, svelando i segreti di questo suo attacco E’ l’impresa più grande del ciclismo moderno: Chris Froome, l’emblema del ciclismo calcolato e computerizzato, dopo aver vinto 4 Tour de France e una Vuelta di Spagna grazie alla sua squadra che narcotizzava la corsa annientando tutti gli avversari, ha capito che il Giro d’Italia è un’altra cosa e che per ...