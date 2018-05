Giro d’Italia 2018 | Chris Froome come Fausto Coppi e Marco Pantani | attacchi solitari

Giro d’Italia - Froome conquista la maglia rosa ma occhio alla squalifica che “incombe” : Giro d’Italia che vede sino ad ora Chris Froome in maglia rosa, dopo lo splendido exploit di questa giornata in quel di Bardonecchia Giro d’Italia, Chris Froome ha dominato la tappa odierna staccando tutti i rivali ed andandosi a prendere di prepotenza la maglia rosa della corsa. Un successo incredibile quello del “keniano bianco”, il quale vorrebbe compiere un’impresa epica, quella di vincere tutte e tre le grandi ...

Giro d’Italia 2018 - le altre classifiche : Chris Froome si prende la Maglia Azzurra : Andiamo a scoprire le altre classifiche del Giro d’Italia 2018 aggiornate alla 19ma tappa. Maglia Ciclamino 1 ITA VIVIANI Elia QUICK-STEP FLOORS 290 2 IRL BENNETT Sam BORA – HANSGROHE 232 3 ITA BALLERINI Davide ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 119 4 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 113 5 ITA MODOLO Sacha EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 110 6 ITA FRAPPORTI Marco ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 109 7 NED VAN POPPEL ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome ribalta tutto. Ma la vittoria sarà sub judice. Incombe il processo doping per il caso salbutamolo : Chris Froome ha riscritto la storia del ciclismo, è entrato nella leggenda, ha compiuto un’impresa fantasmagorica: questa giornata è già entrata di diritto nel mito del pedale, un uomo di classifica ha attaccato in solitaria a 80 chilometri dal traguardo, sullo sterrato del Colle delle Finestre, dove soltanto le Aquile riescono a osare così tanto. Il britannico doveva inventarsi qualcosa di inimmaginabile per ribaltare il Giro ...

Chris Froome ha vinto la terzultima tappa del Giro d’Italia ed è la nuova maglia rosa : Il ciclista inglese Chris Froome ha vinto la 19ª tappa del Giro d’Italia: 185 chilometri da Venaria Reale a Bardonecchia. Con la vittoria, arrivata al termine di una grande azione solitaria iniziata sul Colle delle Finestre, a 82 chilometri dall’arrivo, The post Chris Froome ha vinto la terzultima tappa del Giro d’Italia ed è la nuova maglia rosa appeared first on Il Post.

Giro d’Italia 2018 - la tappa di domani (26 maggio) : Susa-Cervinia. Orario d’inizio - altimetria e come vederla in tv. Il programma completo : domani (sabato 26 maggio) si correrà la ventesima tappa del Giro d’Italia 2018, 214 km da Susa a Cervinia. L’ultimo tappone alpino di questa edizione sancirà i verdetti finali e decreterà il vincitore della Maglia Rosa. La prima parte del percorso è pianeggiante, ma il finale è durissimo, con i corridori che dovranno superare ben 4000 metri di dislivello negli ultimi 85 km, attraverso tre GPM di prima categoria. Tre salite in rapida ...

